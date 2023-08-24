До сліз: Тіна Кароль разом з володаркою Греммі створили емоційну пісню про Україну

24 серпня у День незалежності України Тіна Кароль презентувала чуттєву пісню «One nation under love», яку написала легендарна американська композиторка, володарка премій Oscar, Golden Globe, Grammy Awards, Emmy Awards та авторка знакових хітів Вітні Х’юстон, Тіни Тернер, Шер, Селін Діон, Леді Ґаґи та інших виконавців Дайан Уоррен. Таким чином у День Незалежності композиторка висловила свою підтримку українському народу.

«Я написала пісню про країну, якій симпатизую, якою захоплююся, яка вимушено бореться за свою свободу. Про країну, яка не є ворогом, а є розумною, ціннісно-орієнтованою, здатною об'єднувати нації, доводячи, що вона є країною-лідером. Я щиро вірю в перемогу України. Я шукала голос, який може переконливо виконати соціальну пісню на весь світ, і побачила цей масштаб голосу в Тіні Кароль. Слава Україні! Перемоги та стійкості!», -зазначила Дайан Уоррен.

До синглу «One Nation Under Love» увійшли дві версії пісні англійською та українською мовами.

«Створювати соціальну пісню, як опору та як щит, моє сердечне покликання. Це більше ніж трек — це місія. Вдячна долі, що ми зустрілись з Даян. Я ніколи не перестану і не втомлюсь бути переконливою, бути талановитою заради боротьби, яка очищує нас від минулого та боронить нашу свободу», — прокоментувала Тіна Кароль.

Прем'єра української версії «One Nation Under Love — Одне серцебиття» відбулася у святковому етері каналу 1+1. Виступ відбувся у форматі телемосту: Тіна Кароль виконувала пісню біля монумента Україна-Мати у Києві, а Дайан Уоррен акомпанувала співачці на тлі Статуї Свободи в Америці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Злата Огнєвіч та лідер гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець випустили потужну дуетну пісню «Народжені вільними».

У День Незалежності зірки шоубізнесу вітають українців зі святом та зізнаються в коханні свій крані.

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