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Сила, яку не зламати: відомий шеф-кухар вразив зверненням до мережі
Відомий шеф-кухар, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор-Хіменес Браво, який збирається на проєкт «Холостяк», звернувся до своїх підписників. На сторінці у соціальній мережі Ектор виклав допис у День Української Державності з привітанням країни, яка стала його другим домом. Нагадаємо, Хіменес-Браво народився в Колумбії, довгий час жив та працював у Канаді, а зараз — в Україні. У 2021 році Ектор отримав український паспорт.
«Цей день — про наш глибинний, неперервний код, — написав Ектор. — Про силу, яку не зламати й не стерти жодними фейками чи обстрілами. День Української Державності. День, коли ми ще раз нагадуємо собі й усьому світу: історію не обдуриш.
Як би не намагався ворог переписати мапи чи привласнити нашу спадщину — правда завжди знаходить дорогу. Цей день — це міст крізь часи. Міст, який тримається на трьох нерушимих опорах: українці тут були, українці тут є, українці тут будуть.
Слава Україні та тим, хто на фронті тримає незламний фундамент для наступних поколінь!"
Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення Ектор Хіменес-Браво повернувся до України з Колумбії, де перебував на той час.
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