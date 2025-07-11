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Далі в «Холостяк»: відомий шеф-кухар вразив новиною

19:17 11 липня 2025
Ектор Хіменес-Браво

Відомий шеф-кухар, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який здивував своїм вчинком, звернувся з заявою до шанувальників. На своїй сторінці у соціальній мережі Ектор виклав світлину після тренувань та задав питання, чи не податися йому у проєкт «Холостяк». Нагадаємо, зараз йдуть зйомки 14-го сезону, головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк.

«Може далі в „Холостяк“?» — написав Ектор та викликав бурю схвалення у своїх підписників.

"Може далі в "Холостяк"?", - підписав фото Ектор

Відомо, що Ектор Хіменес-Браво, який народився у Колумбії, з початку повномасштабного вторгнення повернувся до України, а саме до Ірпеня, де оселився ще до великої війни. Він займається благодійністю та бере участь у записах кулінарного реаліті. Саме зараз у Києві йде робота над шістнадцятим сезоном «МастерШеф».

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Раніше ведучий «Холостяка» Григорій Решетнік виклав емоційний пост.

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