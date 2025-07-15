Водоліям — «Паж кубків» та ностальгія, Дівам — «Закохані» та вибір між серцем і розумом: Таро-прогноз на 16 липня

Тарологи, які склали таро-розклад для всіх знаків Зодіаку на 15 липня, дали поради представникам зодіакального кола на завтрашній день, 16 липня.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — Дама Денаріїв

Таро-розклад для Овнів на 16 липня попереджає знак про необхідність бути готовими до невеликих, але прикрих перешкод у повсякденних справах, пише slovofraza.com. Знаку слід зберігати холоднокровність і використовувати цей час для перегляду своїх цілей. Карти радять не відмовлятися від підтримки зі сторони.

Телець — Сонце

РЕКЛАМА

Таро-розклад для Тельців на 16 липня передрікає знаку легкий і радісний день, коли проблеми, що здаються серйозними, відступлять або зникнуть. День чудово підійде для старту нових проектів та нових романтичних відносин. Успіх посміхнеться щирим Тельцям, які не ховатимуть свої почуття від світу.

Близнюки — Правосуддя

Таро-розклад для Близнюків на 16 липня рекомендує знаку завтра зважувати кожне рішення та бути чесним, у тому числі й із самим собою. Не виключено, що Близнюки можуть опинитися перед вибором між справедливістю та вигодою. Тарологи радять не поспішати і добре все обмірковувати. Правильний шлях може виявитися не найлегшим. Зроблене завтра повернеться до знаку, як бумеранг.

РЕКЛАМА

Рак — Вежа

Таро-розклад для Раків попереджає знак про подію, яка може змінити звичний перебіг подій. Можливо, з життя знака піде щось старе, відкриваючи шлях новому, а можлива і подія, що вплине на пріоритери Раків. Загалом ці зміни будуть лише на користь знаку, з яких можна буде отримати життєвий урок.

Лев — Лицар Мечів

Таро-розклад для Левів на 16 липня обіцяє знаку день, наповнений енергією та бажанням діяти, проте поспішати завтра не слід. Без чіткого плану Леви лише змарнують сили. Завтра корисним буде зайнятися доопрацюванням старих проектів або ж просто наведенням ладу в домі.

РЕКЛАМА

Діва — Закохані

Таро-розклад для Дів на 16 липня попереджає про можливість опинитися на роздоріжжі, обираючи між почуттями та розумом. Це може стосуватися як особистого життя, і професійної сфери. Можливо, завтрашній день стане початком нового етапу в житті Дів. Карти радять знаку перш за все слухати себе, а не поради зі сторони.

Терези — Колесо Фортуни

Таро-розклад для Терезів на 16 липня не виключає доленосний поворот у сфері фінансів чи самореалізації. Карти радять перед ухваленням рішення проаналізувати, наскільки отримана пропозиція відповідає довгостроковим планам Терезів. Карта обіцяє зліт, але не гарантує, що він буде стабільним.

Скорпіон — Верховна Жриця

Таро-розклад для Скорпіонів на 16 липня попереджає знак про непросту розмову чи ситуацію з начальством. Карти радять знаку не сперечатися та зберігати спокій. Особливо, якщо ваші позиції не міцні. Уникнути гострих кутів Скорпіонам допоможе інтуїція. Ситуація не переросте у необоротну, якщо знак буде тактовним.

Стрілець — Помірність

Таро-розклад для Стрільців на 16 липня віщує знаку приємний день, наповнений енергією та бажанням творити. Завтрашній день добре використовувати для завершення справ, що давно відкладаються. Карти радять не квапити перебіг подій і не метушитися — все має йти своєю чергою.

Козеріг — Сімка Жезлів

Таро-розклад для Козерогів на 16 липня радить утриматися від ризикованих починань — день для цього непридатний. Варто аналізувати навіть ті кроки, в яких, здавалося б, Козероги впевнені на всі сто. Найкращим захистом від невдач завтра стане спокій.

Водолій — Паж Кубків

Таро-розклад для Водоліїв на 16 липня радить знаку не занурюватись у сумні думки про минуле. Краще згадати про уроки минулого і те, чого вони навчили знак. День сприятливий для щирого спілкування, творчості та емоційного звільнення. Карти радять Водоліям завершити день у гармонії із собою.

Риби — Світ

Таро-розклад для Риб на 16 липня обіцяє знаку спокійний день, коли все йде за планом. Карта говорить про завершення етапу та перехід до нового без стресу. Це день, коли можна спокійно відпочити та налаштуватися на подальше зростання.

Про те, що принесе всім знакам Зодіаку ретроградний Меркурій (17 липня — 10 серпня) читайте на нашому сайті.

Фото — Pixabay

1159

Читайте нас у Facebook