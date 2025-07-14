Поки Стрільці вирішують, як їм бути обережнішими з грошима, а Козороги чекають на приємний прибуток, представники інших знаків зодіаку оцінюють свої шанси на завтрашній день.



Адже вівторок, 15 липня, обіцяє як гарантовано приємні, так і не зовсім очікувані події, пише сайт з прогнозами.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Десятка Мечів»

Овни можуть відчути тривогу — можливо, через розчарування або усвідомлення втрати. Важливо не зациклюватися на важких емоціях і постаратися побачити шанс на очищення. Вам належить зробити вибір, від якого багато що залежить.

Порада карт — Не дозволяйте страху паралізувати вас. Кінець чогось — це завжди початок чогось нового.

Телець — «Маг»

РЕКЛАМА

Тельцям завтра потрібно попрацювати, щоб досягти бажаного. Можливо, навіть почати все з нуля, якщо ви впевнені у собі. У словах будьте обережні, щоб не зачепити почуття близьких. Постарайтеся не бути занадто різкими, адже правда може поранити.

Порада карт — Використовуйте свою енергію розумно.

Близнюки — «Четвірка Пентаклів»

Близнюкам варто не чіплятись за минуле, відмовляючись йти вперед. Можливо, вас утримують страхи або переконання, що обмежують. Якщо ви наважитеся зруйнувати рамки, відкриються нові горизонти. Порада карт — Наважтеся зробити крок до свободи.

РЕКЛАМА

Рак — «Вищий Суд»

На Раків чекає потужний емоційний поштовх, який може змінити їхні погляди життя. Можливо, ви зіткнетеся з ситуацією, в якій потрібно буде переосмислити свої цінності. Це чудовий момент, щоб залишити образи позаду та почати будувати щось нове.

Порада карт — Не чиніть опір змінам.

Лев — «Двійка Жезлів»

Леви на порозі вибору, від якого залежатиме майбутнє. Потрібно визначитися — залишити все як є або ризикнути заради нових перспектив. Вам не можна зволікати — зволікання може призвести до втраченої можливості.

Порада карт — Ваша сила — у рішучості. Навіть, якщо рішення буде непростим, воно відкриє перед вами нові горизонти.

РЕКЛАМА

Діва — «П'ятірка Кубків»

Діви можуть відчути емоційний спад та розчарування. Але далеко не все втрачено. Перед вами ще залишаються можливості, просто ви їх поки що не бачите. Настав час відпустити минуле і сфокусуватися на тому, що у вас залишилося.

Порада карт — Ви сильніші, ніж думаєте про себе, і це завжди допоможе вам рухатися вперед.

Терези — «Паж Пентаклів»

Терези будуть особливо вразливими до чужого впливу — до порад, тиску чи критики. Але настав час брати відповідальність у свої руки і перестати покладатися на інших. Ви впораєтеся, навіть якщо це потребує зусиль.

Порада карт — День буде сприятливим для перших кроків до фінансової та особистої незалежності.

Стрілець — «Повішений»

Стрільцям доведеться зупинитися й спостерігати. Зовнішня бездіяльність для вас обернеться внутрішнім зростанням. Не намагайтеся все виправити негайно — дайте ситуації визріти.

Порада карт- Не пришвидшуйте події.

Козоріг — «Місяць»

Козорогам не варто довіряти чуткам й не робити поспішних висновків. Успіх може прийти, але через сумніви і внутрішні муки. Прислухайтеся до своєї інтуїції — вона підкаже більше за логіку.

Порада карт — День може стати для вас доленосним, якщо ви не злякаєтеся неясності.

Водолій — Трійка Кубків

На Водоліїв чекають хвилювання в особистому житті — можливе охолодження почуттів чи нещирість. Намагайтеся спокійно розібратися в ситуації. Можливо, ви просто не помічаєте, як сильно змінилися самі і тепер бачите все інакше.

Порада карт — День вимагатиме від вас душевної чесності.

Риби — «Двійка Мечів»

Риби будуть перед вибором. Внутрішній конфлікт може позбавити вас сну, енергії та мотивації. Не відкладайте важливі розмови та не ховайтесь від проблеми. Чим довше ви тягнете, тим складніше буде ухвалити рішення. Прислухайтеся до інтуїції, а не лише до аргументів розуму.

Порада карт — Будьте чесними з собою й у вас все вийде.

А що обіцяє східний гороскоп на тиждень 14 — 20 липня, читайте на сайті «ФАКТІВ».

2749

Читайте нас у Facebook