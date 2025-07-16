Стрільцям сьогодні корисно помріяти, а Козерогам не слід поспішати: гороскоп на 16 липня

Липень місяць, на який раніше астрологиня Людмила Булгакова склала фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку, «перевалив» за середину, а з ним і літо.

ВІДЕО ДНЯ

Середа, 16 липня, як пише «ТСН», очікується вельми вдалим днем для тих, хто прагне нових знань.

Овен

Гороскоп на 16 липня радить Овнам, які мають намір взяти участь у диспуті чи виступити перед публікою, робити це саме сьогодні. В цей день знак зможе з легкістю викласти свою точку зору чи довести свою правоту.

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Телець

Гороскоп на 16 липня для Тельців застерігає знак: обдурювати друзів та близьких людей не варто. Навіть якщо це брехня «на благо» — сварки не уникнути.

Близнята

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Гороскоп на 16 липня для Близнюків радить використати день для роботи з інформацією. Сьогодні запам'ятовувати великі обсяги буде як ніколи легко.

Рак

Гороскоп на 16 липня для Раків радить знаку не зволікати із допомогою, якщо вас про це попросять. Добро обов'язково до вас поверниться сторицею.

Лев

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Гороскоп на 16 липня для Левів рекомендує знаку не розпочинати нові проєкти — результат може вас не задовільнити. Краще зайнятися справами, що були розпочаті раніше.

Діва

Гороскоп на 16 липня для Дів рекомендує звертати увагу на факти, які стануть вам відомі цього дня. Навіть ті, що здаються незначними. Їхню справжню цінність ви оціните згодом.

Терези

Гороскоп на 16 липня для Терезів радить знаку працювати зосереджено, не відволікаючись на другорядні справи. Інакше навіть пріорітетні справи доведеться перенести на наступний день.

Скорпіон

Гороскоп на 16 липня для Скорпіонів наполегливо радить знаку не ділитися з оточенням чужими таємницями. В іншому випадку знак може опинитися в неприємній ситуації.

Стрілець

Гороскоп на 16 липня для Стрільців обіцяє день, коли мріяти не просто можна, а необхідно. Адже щось, про що ви давно мріяли, може стати дійсністю.

Козоріг

Гороскоп на 16 липня для Козерогів радить знаку не квапитися із виконанням завдання керівництва. Протягом дня завдання може не один раз корегуватися, а то й втратить актуальність.

Водолій

Гороскоп на 16 липня для Водоліїв рекомендує знаку економити сили, яких і так обмаль. День краще присвятити вирішенню нескладних завдань.

Риби

Гороскоп на 16 липня для Риб віщує успіх тим представникам знаку, яким є чим поділитися з оточуючими. Не виключено, що комусь із Риб запропонують прочитати курс лекцій чи провести майстер-клас.

Матеріал «Ретроградний Меркурій у липні-2025: яких сюрпризів чекати (підказки для знаків зодіаку)» читайте на нашому сайті.

Фото — Pixabay

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