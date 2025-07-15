Оголошена підозра голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну жодним чином не пов’язана з його громадською діяльністю. Про це заявила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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Як відомо, 11 липня ДБР повідомило голові громадської організації «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби (ч.4 ст. 409 ККУ) та заволодінні чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах (ч. 2 ст. 190 ККУ). Суспільство після цієї новини розділилося на два табори: як приклад, частина народних депутатів підтримала голову «ЦПК», назвавши цю справу політичним переслідуванням, а з іншого боку частина військовослужбовців висловилась проти Шабуніна, заявивши, що «підозра врятувала його від того, що «хтось з них не вручив йому підозру «по зубах».

Однак, заявили в ДБР, ця справа жодним чином не пов’язана з громадською діяльністю Шабуніна, яка, до слова, останніми роками й не була особливо активною: організація останнім часом не публікувала жодних системних розслідувань. «Одразу хотіла б зауважити, що це (оголошення підозри — Авт.) жодним чином не пов’язано з його громадською діяльністю. Якщо перевірити ті дані, які надані слідчими, то він мобілізувався ще 2022 року, але фактично на службу не з’являвся», — підкреслила Тетяна Сапьян.

За даними слідства, Віталій Шабунін щомісяця отримував 50 тисяч гривень за несення військової служби, на якій насправді він не з’являвся. Ще рік тому громадський активіст Володимир Бойко заявляв, що Шабунін надав у військову частину, де він на той час фіктивно перебував на службі, кілька листів за підписами голови НАЗК Новікова та заступника голови НАЗК Ситника, якими вони просили командира прикомандирувати до них Шабуніна.

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За його словами, командир військової частини незаконно оформлював йому ці «відрядження», продовжуючи виплачувати винагороду за несення служби в особливих умовах. Це відбувалось при тому, що НАЗК не є органом виконавчої влади, який діє в інтересах оборони держави, а сам Шабунін проходить військову службу не за контрактом, коли передбачена можливість таких відряджень, а є військовослужбовцем, призваним за мобілізацією.

Крім цього, ДБР підозрює голову ЦПК у незаконному самовільному користуванні автомобілем Nissan Pathfinder, який було ввезено в Україну для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, що Віталій Шабунін не вперше є героєм публічних скандалів. Раніше журналісти звинувачували голову ЦПК в маніпулюванні суспільною думкою заради досягнення власних цілей. Окрім того, кілька місяців тому під час конфлікту з колишнім заступником міністра оборони України Віталієм Дейнегою, Шабунін почав погрожувати йому фізичним насильством. Тим не менш, не зважаючи на підірвану репутацію громадського активіста, багато міжнародних донорів продовжують надавати йому фінансування, вважаючи його «надійним партнером».

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