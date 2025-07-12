Відомі юристи, військові та громадські діячі відреагували на вручення підозри Шабуніну: що говорять

Відомі юристи, військові та громадські діячі підтримали вручення підозри голові ЦПК та, за сумісництвом, військовому Віталію Шабуніну. Вони назвали це проявом справедливості та демонстрацією рівності всіх перед законом, а також сигналом мобілізованим ухилянтам, що паразитувати на ЗСУ не можна.

ВІДЕО ДНЯ

Так волонтер, засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега зазначив, що Шабунін, начебто борючись проти подвійних стандартів, особисто діяв за таким самим принципом.

«Шабунін з колегами звинувачували і поливали брудом тих, хто їм не подобався. Навіть якщо ті не вчиняли корупційних злочинів, або (як, наприклад, я) боролися з корупцією їхніх друзів. Відбілювали від звинувачень у корупції своїх союзників. Вони миттєво забували що людина „корупціонер“ коли вона їм ставала потрібною та навпаки. Це люди для яких наша думка — лише ресурс в їхній політичній боротьбі за інтереси. І вони, по суті, торгують нашою точкою зору та готові сформувати її „під замовника“ інструментами інформаційних нападів та вибіркового правосуддя», — повідомив він.

Ветеран АТО/ООС Олександр «Гром» Грамарчук заявив, що історія Шабуніна підривала авторитет військової служби.

РЕКЛАМА

«Виходить, що ти своїм прикладом показуєш, що можна петляти від службових обов’язків і мутити далі бізнес з розслідуваннями і гучними викриттями», — підкреслив він.

Підтримав волонтера та військового і юрист Олег Шрам.

«Справедлива „винагорода“ нарешті почала знаходити свого „героя“ і так виглядає рівність перед Законом», — написав він.

РЕКЛАМА

Ветеран Олексій Сталкер назвав підозру Шабуніну важливим сигналом.

«Це сигнал усім мобілізованим ухилянтам із тилового батальйону „Невидимка“: не можна паразитувати на ЗСУ», — зазначив він.

Військові брати Яковлеви наголосили, що якщо твоя історія нечиста — у тебе нема шансів уникнути відповідальності.

«Коли ти десь щось накрав, накупляв, ухилився від служби і тому подібне, то рано чи пізно за тобою прийдуть», — констатували вони.

РЕКЛАМА

Військовий на псевдо «Бабак» наголосив на неприпустимості політичної активності в армії.

«Під час війни Збройні Сили мають бути поза політикою. Крапка. Бо неможливо водночас воювати і будувати політичну карʼєру. І точно не можна «служити для галочки», щоб потім у передвиборчій брошурі гордо написати «учасник бойових дій», — переконаний він.

Журналіст і ветеран Володимир Бойко, який першим оприлюднив обставини фіктивної служби Шабуніна, нагадав, що публічно займався цією справою понад півтора року. За його словами, ініціювання кримінального провадження відбулося після численних судових звернень, зокрема спільно з адвокатом Ростиславом Кравцем. Раніше підозру було вручено також командиру батальйону, де Шабунін, за даними розслідування, був зарахований без фактичного проходження служби.

Також редакція видання ZN.UA попри те, що підтримала Шабуніна у своїй заяві, зазначила, що до нього є запитання.

«Так, імовірно, у ситуації з отриманням військової зарплати Шабунін вчинив не правильно. Якщо він не мав юридичної можливості не отримувати її — варто було спрямовувати ці кошти на підтримку фронту. Так, Шабунін припускався помилок і в кадровому лобіюванні — не завжди обирав найкращих кандидатів», — йдеться у заяві видання.

Як відомо, вчора ДБР повідомило про підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України. Зокрема, задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині.

Активісту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, саме завдяки активності громадськості не вдалось закрити справу про організацію фіктивних відряджень Шабуніна до НАЗК.

62

Читайте нас у Facebook