Зовнішність Бена Аффлека здивувала навіть найвідданіших його шанувальників: актор процвітає після розлучення

Багато хто побоювався, що Бен Аффлек впаде у депресію після розлучення з Дженніфер Лопес, як це ставалося в минулому. У найближчого оточення були серйозні занепокоєння щодо його емоційного стану, як-от у його колишньої дружини Дженніфер Гарнер, з якою він все ще підтримує дуже близькі стосунки, пише видання Hola.

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«Все, що Гарнер хоче, це щоб він був щасливий. Вона одна з небагатьох жінок, які можуть поговорити з ним і вберегти його від повернення до залежності. Джен хоче переконатися, що це більше не повториться», — сказало джерело, близьке до актора.

Але схоже, що все навпаки. Через сім місяців після розриву режисер перебуває в прекрасній формі — як особисто, так і професійно. Немає жодних ознак емоційної кризи. У свої 52 Бен Аффлек виглядає спокійним і зосередженим на тому, що справді має значення. А його зовнішність здивувала навіть найвідданіших шанувальників.

Зник його скуйовджений, втомлений вигляд, який він мав в останні місяці шлюбу з Лопес — сиве волосся та пом'яте вбрання. Тепер він має ідеально підстрижену густу чорну бороду, а також пофарбував решту волосся. Актор доглянутий краще, ніж будь-коли, і випромінює впевненість. З цією зміною стилю Аффлек явно вступає в нову фазу, показуючи, що він докладає справжніх зусиль, щоб виглядати таким красивим перед камерами.

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Останніми тижнями Бен проводить чимало часу зі своїми дітьми — 18-річною Вайолет, яка припинила дружні стосунки з Дженніфер Лопес, 15-річною Серафіною та Семюелем. Крім того, він повністю занурений у кілька голлівудських проєктів, які його щиро захоплюють.

Днями Аффлека сфотографували на знімальному майданчику «Тварин» — його майбутнього трилеру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що шлюб Джастіна Тімберлейка та Джесіки Біл тріщить по швах, а Брітні Спірс вдруге розійшлася з останнім бойфрендом.

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Фото: Getty Images

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