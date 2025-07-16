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Нелегка доля мільярдерки: Кайлі Дженнер опублікувала фото з відпочинку у Греції

12:54 16 липня 2025
Кайлі Дженнер з донькою відпочиває в Греці. Фото із соцмереж

27-річна інфлюєнсерка і модель Кайлі Дженнер «змушена» вести спосіб життя бізнес-вумен, у якої все розписано ледь не по хвилинах. Тільки подумайте: у червні їй потрібно було відвідати весілля одного з найбагатших чоловіків світу Джефа Безоса і Лоррен Санчес, у липні — проводити відпустку на Лазуровому березі на запрошення Леонардо Ді Капріо та його нареченої Вітторії Черветті, і лише зараз Кайлі змогла «викроїти час» для того, щоб покупатися у водах Егейського моря!

В інстаграмі жінка опублікувала серією знімків з відпустки в Греції, на яких позує на яхті у жовтому вінтажному бікіні Chanel, а також у купальниках свого бренду Khy.

Фото https://www.instagram.com

Фото https://www.instagram.com

У добірку також увійшли кадри, де вона сидить із найкращою подругою Стасі Караніколау у місцевому ресторані та плаває в морі разом із семирічною дочкою Стормі.

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Фото https://www.instagram.com

Фото https://www.instagram.com


Незадовго до цієї поїздки Кайлі встигла побувати в Італії, де відпочивала разом зі своїм бойфрендом Тімоті Шаламе. Її сестра Хлоя Кардаш'ян пожартувала з постійних подорожей Дженнер, написавши в коментарях до посту: «Ти хоч колись повернешся додому?»

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Фото https://www.instagram.com

Тому навіть не варто натякати, що бути мільярдеркою — дуже легко. До того ж у 2023 році Кайлі зізналася, що робила операцію зі збільшення грудей, про що пізніше пошкодувала і навіть плакала. Вона наголошувала, що не хоче подавати такий приклад своїй доньці. Нещодавно бізнес-вумен відверто розповіла всі деталі процедури, аж до імені хірурга, який її проводив.

Нагадаємо, що ще однією процедурою, про які шкодує Кайлі, стало її феноменальне схуднення — адже чого не зробиш заради коханого, коли він такий красунчик?

Фото https://www.instagram.com

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