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Нелегка доля мільярдерки: Кайлі Дженнер опублікувала фото з відпочинку у Греції
27-річна інфлюєнсерка і модель Кайлі Дженнер «змушена» вести спосіб життя бізнес-вумен, у якої все розписано ледь не по хвилинах. Тільки подумайте: у червні їй потрібно було відвідати весілля одного з найбагатших чоловіків світу Джефа Безоса і Лоррен Санчес, у липні — проводити відпустку на Лазуровому березі на запрошення Леонардо Ді Капріо та його нареченої Вітторії Черветті, і лише зараз Кайлі змогла «викроїти час» для того, щоб покупатися у водах Егейського моря!
В інстаграмі жінка опублікувала серією знімків з відпустки в Греції, на яких позує на яхті у жовтому вінтажному бікіні Chanel, а також у купальниках свого бренду Khy.
У добірку також увійшли кадри, де вона сидить із найкращою подругою Стасі Караніколау у місцевому ресторані та плаває в морі разом із семирічною дочкою Стормі.
Незадовго до цієї поїздки Кайлі встигла побувати в Італії, де відпочивала разом зі своїм бойфрендом Тімоті Шаламе. Її сестра Хлоя Кардаш'ян пожартувала з постійних подорожей Дженнер, написавши в коментарях до посту: «Ти хоч колись повернешся додому?»
Тому навіть не варто натякати, що бути мільярдеркою — дуже легко. До того ж у 2023 році Кайлі зізналася, що робила операцію зі збільшення грудей, про що пізніше пошкодувала і навіть плакала. Вона наголошувала, що не хоче подавати такий приклад своїй доньці. Нещодавно бізнес-вумен відверто розповіла всі деталі процедури, аж до імені хірурга, який її проводив.
Нагадаємо, що ще однією процедурою, про які шкодує Кайлі, стало її феноменальне схуднення — адже чого не зробиш заради коханого, коли він такий красунчик?
Фото https://www.instagram.com304
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Рибам — «Сонце», Козерогам — «Король Кубків», а Овнам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 17 липня