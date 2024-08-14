Кайлі Дженнер зізналася, чи схудла за допомогою «Оземпіка»

Відносини Кайлі Дженер з Тімоті Шаламе змінили модель до невпізнання — причому як внутрішньо, так і зовні. Кайлі, яка і раніше не мала проблем з фігурою, феноменально схудла.

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Публіка, яка любить звинувачувати в подібному гучному «Оземпіку», навіть припустила, що знаменитість хвора. Цю версію, втім, фоловери відвинули швидко, зате чутки про те, що Кайлі все-таки робить собі уколи препарату, почали набирати обертів.

Виявилося, що дарма. У свіжому інтерв'ю Vogue Кайлі дала зрозуміти, що ліки вона ніколи не приймала, і надто худою вона себе не вважає, оскільки повернулася у свою вагу до всіх вагітностей.

«Люди порівнюють мене зараз із тією, якою я була через три місяці після пологів. Схоже, всі забувають, що в мене двоє дітей і я щоразу важчала до 90 кілограмів?» — висловилася модель.

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Кайлі зазначила, що вперше вона повернулася у форму за два місяці до того, як завагітніла знову. І пройшовши цей шлях одного разу, вона йшла ним і наступного разу — різниця у віці у Стормі та Ейра, нагадаємо, чотири роки.

У використанні препарату для хворих на діабет з метою схуднути підозрюють не лише Кайлі, а й її сестер — Кім та Хлої.

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https://www.instagram.com/kyliejenner/

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