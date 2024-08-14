41.06 / 41.57 45.04 / 45.73
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Кайлі Дженнер зізналася, чи схудла за допомогою «Оземпіка»

14:25 14 серпня 2024
Кайлі Дженнер

Відносини Кайлі Дженер з Тімоті Шаламе змінили модель до невпізнання — причому як внутрішньо, так і зовні. Кайлі, яка і раніше не мала проблем з фігурою, феноменально схудла.

Публіка, яка любить звинувачувати в подібному гучному «Оземпіку», навіть припустила, що знаменитість хвора. Цю версію, втім, фоловери відвинули швидко, зате чутки про те, що Кайлі все-таки робить собі уколи препарату, почали набирати обертів.

Виявилося, що дарма. У свіжому інтерв'ю Vogue Кайлі дала зрозуміти, що ліки вона ніколи не приймала, і надто худою вона себе не вважає, оскільки повернулася у свою вагу до всіх вагітностей.

«Люди порівнюють мене зараз із тією, якою я була через три місяці після пологів. Схоже, всі забувають, що в мене двоє дітей і я щоразу важчала до 90 кілограмів?» — висловилася модель.

РЕКЛАМА

Кайлі зазначила, що вперше вона повернулася у форму за два місяці до того, як завагітніла знову. І пройшовши цей шлях одного разу, вона йшла ним і наступного разу — різниця у віці у Стормі та Ейра, нагадаємо, чотири роки.

У використанні препарату для хворих на діабет з метою схуднути підозрюють не лише Кайлі, а й її сестер — Кім та Хлої.

РЕКЛАМА

https://www.instagram.com/kyliejenner/

РЕКЛАМА

119

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Квашені помідори

Квашені помідори на зиму «як бочкові»: чудова українська автентична страва за класичним рецептом

Карти Таро

Стрільцям — пригоди, Тельцям — стабільність, Овнам — прибутки: індійський Таро-гороскоп на тиждень до 18 серпня

Альваро Мората з дружиною та дітьми

Чемпіон Європи з футболу приголомшив розлученням з матір'ю чотирьох своїх дітей (фото, відео)

Пенсіонери

Начхати на розмір пенсії: які три знаки Зодіаку мають гарні шанси розбагатіти в старості

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту