Чайна компанія «Мономах» захищатиме репутацію у суді

Українська компанія «Мономах» заявляє про свою повну відкритість, готовність до співпраці з правоохоронними органами та рішучість захищати свою ділову репутацію виключно в правовому полі, про це повідомляє Oboz.ua.

ВІДЕО ДНЯ

Основна мета судового позову про спростування недостовірної інформації — захистити бізнес від економічної шкоди, яку завдає спотворення інформації в медіа про діяльність компанії «Мономах», повідомляє її пресслужба.

«Ми рішуче налаштовані захищати свою репутацію в судовому порядку. Українська держава має стояти на боці тих, хто створює робочі місця, підтримує ЗСУ та діє прозоро», — йдеться у заяві компанії.

Виробник чаю підкреслює, що не співпрацює із рф та білоруссю, не має у цих країнах жодних офіційних представництв або афілійованих компаній, маркетплейс-партнерів та не здійснював жодних операцій після 24 лютого 2022 року.

РЕКЛАМА

​​"Ми переконані, що судом буде зроблено відповідну оцінку інформаційній атаці в ЗМІ з ознаками маніпуляції громадською думкою. І закликаємо журналістів дотримуватись професійних стандартів, перевіряти інформацію, звертатись із запитами напряму до компанії та не поширювати непідтверджені дані", — наголошують у заяві.

Наразі «Мономах» працює у штатному режимі та виконує свої зобов’язання перед співробітниками, партнерами й державою.

Про компанію ПрАТ «Мономах» — це 100% українська компанія з понад 30-річною історією, в якій працюють понад 500 співробітників. Це перше в Україні сертифіковане чайне виробництво, що пройшло повну модернізацію відповідно до стандартів ЄС. Має контроль якості на кожному етапі виробництва та міжнародну сертифікацію FSSC 22000. РЕКЛАМА Бренди компанії: LOVARE, MONOMAX, «Чайні шедеври», «Три слони», FERARRA, «Кавові шедеври». Чай виробництва компанії «Мономах» експортується незалежним дистриб’юторам до понад 20 країн світу, зокрема до Польщі, Німеччини, Італії, Франції, Великої Британії, США, Канади. Компанія надає постійну підтримку громадам, лікарням, школам, дитячим будинкам. У липні 2024 року компанією передано 1 млн грн на відбудову лікарні «Охматдит». Від 2014 року «Мономах» допомагає Збройним силам України (транспорт, дрони, спорядження), а з 2022 року реалізує волонтерський проєкт «Чай для Героїв», у рамках якого українським воїнам передано продукції на суму понад 80 мільйонів гривень. РЕКЛАМА У 2024 році компанією сплачено майже 300 млн грн податків до державного та місцевих бюджетів в Україні. У першій половині 2025 року — 171 млн грн податків.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про користь чорного та зеленого чаїв для організму.

72

Читайте нас у Facebook