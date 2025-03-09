Ці напої допоможуть схуднути: подумайте також про протеїнові коктейлі

Коли ми позбавляємося зайвих кілограмів, на процес схуднення впливає не тільки те, що і як ми їмо, а й те, що п'ємо. Напій номер один? Це вода, звичайно! Без неї немає ні здоров'я, ні стрункої фігури. Вона потрібна не тільки для функціонування організму, але і для скидання ваги. Вода необхідна для обміну речовин, кровообігу, енергії, травлення та всіх функцій у вашому тілі. Якщо замінити солодкі напої простою водою, ви швидко почнете худнути, пише видання kuchnia.fakt.

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Але це не єдиний напій, який повинен бути у вашому списку. Чай — чорний, зелений, трав’яний, імбирний — чудова ідея для підтримки схуднення. Зелений чай без додавання цукру не містить калорій і є скарбницею антиоксидантів, які прискорюють спалювання жиру. Рекомендується випивати від однієї до чотирьох чашок цього настою на день. Імбирний чай усуває проблеми з травленням, які можуть виникнути при переході на здоровий спосіб життя. Трав'яні чаї також гарантують підтримку нашій травній системі. Чайний гриб містить цінні для здоров’я пробіотики та дає відчуття ситості на тривалий час.

Коли ви починаєте худнути, подумайте також про протеїнові коктейлі. Це білкові бомби, дуже корисні при дієтах для схуднення. Їх легко приготувати. Просто змішайте білковий порошок з водою або молоком. При приготуванні такого напою варто додавати продукти, багаті клітковиною — наприклад, авокадо, насіння чіа або сушені сливи. Це стане ідеальною альтернативою нездоровим перекусам.

Під час схуднення також корисно вживати зелені соки, повні вітамінів і мінералів. Можна купити вже готові, але найкраще приготувати їх самостійно, вдома, тоді ви можете бути впевнені, що їсте дійсно свіжі й корисні продукти.

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У нас також є хороші новини для шанувальників кави. Під час дієти не потрібно відмовлятися від улюбленого напою. Тільки пийте його помірно і без будь-яких добавок. Кофеїн у каві прискорює метаболізм, він може зменшити жирові відкладення на 4 відсотки.

Ще одним напоєм, який допомагає схуднути, є яблучний оцет. Це джерело пробіотиків, допомагає регулювати рівень цукру в крові та забезпечує відчуття ситості протягом тривалого часу. Як його пити? Столову ложку яблучного оцту необхідно розвести в склянці води — приготований розчин потрібно випити вранці, перед сніданком.

Кокосова вода також може творити справжні дива. Вона забезпечує організм, серед іншого, цінними елементами: багато електролітів, вітамін С, магній і калій. Завдяки цим речовинам кокосова вода ефективно регулює артеріальний тиск. Вона може бути низькокалорійною заміною ізотонічних напоїв, що вживаються під час тренувань. А завдяки вмісту вітамінів вона допомагає зменшити споживання досить калорійних фруктів, тому є ідеальною заміною всім сокам, напоям і фруктовим коктейлям.

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А от алкогольні напої, навпаки, не варто вживати під час дієти, оскільки вони впливають на рівень цукру в крові, провокуючи сильний апетит, особливо до жирної чи солодкої їжі.

Тому, якщо ви хочете скинути кілька кілограмів, зверніть увагу на те, що ви п’єте. Включіть ці напої у свій щоденний раціон і насолоджуйтеся фігурою своєї мрії!

Раніше фахівці назвали продукти, яких слід уникати під час дієти, бо вони можуть спровокувати біль у животі.

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