Можете сміливо пити щодня: ці чаї допоможуть вам схуднути

Якщо ви ставили собі питання, чи варто додати до свого раціону чай, що допоможе схуднути, сміливо вживайте його. Певні чаї можуть дати вам перевагу на вашому шляху до схуднення, особливо якщо це частина збалансованої та здорової дієти, пише видання health.com.

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Чай містить антиоксиданти та сполуки, які можуть підтримувати загальний стан здоров’я, зменшувати запалення та навіть знижувати ризик хронічних захворювань. Незалежно від того, чи є ви прихильником зелених, чорних чи трав’яних сортів, включення чаю у ваш день може бути чудовою та корисною звичкою.

Зелений чай багатий на антиоксиданти, що відомі як катехіни. Дослідження показують, що ці катехіни можуть підтримувати здоровий метаболізм і підвищувати ефективність вашого тіла у спалюванні жиру, потенційно зменшуючи жирові відкладення, особливо на животі. Крім того, зелений чай містить невелику кількість кофеїну, який може прискорити метаболізм — швидкість, з якою ваше тіло спалює калорії.

Чорний чай, хоча менш популярний, ніж зелений, для схуднення, також пропонує значні переваги в цій сфері. Процес бродіння, якому піддається чорний чай, підвищує рівень флавоноїдів, які, як вважають, сприяють втраті ваги та зменшенню жиру. Ці сполуки можуть посилити метаболізм і допомогти зменшити вісцеральний жир.

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Чай улун виділяється своїми перевагами для контролю ваги. Улун, відомий своїм унікальним процесом бродіння, містить широкий спектр поліфенольних сполук, які можуть сприяти зниженню ваги. Вважається, що ці біологічно активні компоненти покращують жировий обмін, збільшуючи здатність організму більш ефективно спалювати жир.

М’ятний чай може бути ще одним рослинним союзником у контролі ваги. Він допоможе схуднути, головним чином сприяючи здоров’ю травлення та пригніченню апетиту. Ментол, що міститься в перцевій м’яті, діє як природний м’язовий релаксант, особливо в шлунково-кишковому тракті, допомагаючи полегшити здуття живота та покращити травлення.

Імбирний чай може допомогти вам схуднути завдяки його впливу на травлення та обмін речовин. Імбир з його потужними сполуками, такими як гінгерол, діє як протизапальний і антиоксидантний засіб. Ці властивості підвищують швидкість метаболізму в організмі, що своєю чергою збільшує спалювання калорій.

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Чай з гібіскусу має терпкий смак, який може служити ситним безкалорійним напоєм для тих, хто не хоче пити просту воду. Основні сполуки, знайдені в гібіскусі, включно з антоціанами, можуть допомогти пригнічувати всмоктування вуглеводів, зменшуючи вплив споживання калорій з цукру та крохмалю.

Чай ройбуш є альтернативою без кофеїну, яка різними способами підтримує зусилля щодо схуднення. Він містить унікальні антиоксиданти, такі як аспалатин, які можуть допомогти регулювати рівень цукру в крові та зменшити накопичення жиру.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про чай, що покращує настрій і зміцнює імунітет.

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