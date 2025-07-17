Вночі росіяни масовано атакували Дніпро безпілотниками (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Вночі ворог знову спрямував на Дніпропетровську область безпілотники. 22 з них оборонці неба знищили. Були і влучання. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Під масованою атакою опинився Дніпро. В обласному центрі загинула одна людина. Ще 5 постражали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них — у важкому стані. 70-річний потерпілий оговтуватися буде вдома. Виникло одразу декілька пожеж. Пошкоджені підприємства. Горіло і у Дніпровському районі. Там гучно було у Солонянській та Слобожанській громадах. Понівечені господарська споруда і теплиця. По Нікопольщині ворог бив FPV-дронами та з РСЗВ „Град“. Скинув боєприпас з БпЛА. Потерпали сам Нікополь і Марганецька громада. Постраждали 5 людей. Чоловіки 31, 42, 65 років та 58-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 21-річний хлопець лікуватися буде вдома. Зайнялося авто. Понівечені приватний будинок і господарська споруда. По Межівській громаді Синельниківського району агресор поцілив FPV-дронами. Пошкоджена інфраструктура», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни скинули авіабомбу на центр Добропілля Донецької області.

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Як повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін, відомо про 2 загиблих і 27 поранених.

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«Обсяги пошкоджень наразі залишаються незмінними: 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і 8 автомобілів», — йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС України, увечері ворог завдав нищівного удару по середмістю Добропілля.

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«Пошкоджено 54 торговельні павільйони, 13 багатоквартирних будинків, 8 авто. Спалахнула пожежа в двоповерховому магазині площею 250 кв. м. Рятувальники ліквідували загоряння у ньому та ще в одному 5-поверховому будинку», — йдеться у повідомленні.

Також ввечері 16 липня від ударів постраждав Нікополь Дніпропетровської області.

«У Нікополі внаслідок влучання дрону отримали травми три рятувальника та двоє цивільних людей. Увечері внаслідок ворожого удару FPV-дроном по місту Нікополь загорівся вантажний автомобіль. Під час ліквідації наслідків атаки, ворог повторно завдав удару по рятувальникам, застосувавши безпілотник. Три співробітника ДСНС отримали травми, їх госпіталізовано до лікарні. Також внаслідок атаки постраждали двоє цивільних, чоловік та жінка. Пожежу ліквідовано на площі 6 кв. м», — повідомили в ДСНС.

Крім того, росіяни нанесли два удари по території Пологівського району Запорізької області. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Іван Федоров.

«Внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками зруйновано будинки, пошкоджено автівки та поруч розташовані будівлі. Попередньо, без постраждалих», — йдеться у повідомленні.

Зазнала обстрілів і Сумщина. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

«Останні кілька днів Шосткинський район перебуває під щоденними обстрілами. Сьогодні (16 липня. — Авт.) ворог вчергове вдарив по Середино-Будській громаді. російська армія цілеспрямовано б'є по житловому сектору, руйнуючи домівки мирних мешканців. Пробиті дахи, пошкоджені стіни, вигорілі оселі — наслідки чергового обстрілу. На щастя, постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

Як повідомили в Повітряних Силах ЗСУ, в ніч на 17 липня (із 20.30 16 липня) противник атакував 64-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Основний напрямок удару — Дніпропетровська область.

«За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 36 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 5 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання 23 БпЛА у 5 локаціях», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями масованої атаки росіян зазнало місто Запоріжжя.

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