Окупанти атакували Шостку дронами та КАБами: є загиблі та поранені

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 14 липня окупаційна армія завдала комбінованого авіаудару по місту Шостка Сумської області. Ворог застосував керовані авіабомби та безпілотники.

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За даними Прокуратури Сумщини, унаслідок авіаудару по Шостці є загиблі та поранені, в тому числі дитина.

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«За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що призвело до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 14 липня 2025 року вночі ворог, застосовуючи, за попередніми даними, керовані авіаційні бомби та безпілотники, завдав комбінованого авіаудару по м. Шостка Сумської області. Унаслідок атаки ворога загинуло двоє чоловіків, поранено ще одного чоловіка, двох 30-річних жінок та 7-річного сина однієї з них», — йдеться у повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки атаки.

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Своєю чергою, в Нацполіції повідомили, що вибухами пошкоджено щонайменше шість багатоповерхівок, шість приватних будинків, чотири нежитлові приміщення, три гаражні бокси, автобус та легковим автомобілем.

За даними ДСНС України, загинули двоє чоловіків 50 та 55 років. Поранені четверо мешканців одного з багатоквартирних будинків.

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Як писали «ФАКТИ», ввечері 12 липня масованого удару БпЛА зазнала цивільна інфраструктура Шосткинської громади — горіли нежитлові приміщення.

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