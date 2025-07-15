Після вечірніх нальотів на Дніпро та Чернігів «Шахеди» всю ніч атакували Запоріжжя

В ніч на 14 липня окупаційна армія знов атакувала Україну ударними дронами.

Росіяни завдали комбінованого авіаудару по місту Шостка Сумської області. Ворог застосував керовані авіабомби та безпілотники.

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Одна людина поранена, їй надається меддопомога, повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Зруйнований корпус медзакладу, пошкоджені 11 багатоквартирних будинків та понад десять приватних.

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Вчора вдень російські дрони вдарили по одному з найбільших університетів Сумщини. Постраждали пʼятеро працівників, також поранений 19-річний студент.

«Ввечері в лікарню доставили ще одного постраждалого, його госпіталізували й надають медичну допомогу. Також за допомогою звернулася 18-річна дівчина. У неї гостра реакція на стрес», — зазначив Григоров.

На території університету пошкоджені корпуси, вибиті вікна, скрізь уламки скла.

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На Харківщині вночі також сталися пожежі через атаку російськими дронами, повідомили у ДСНС.

У селі Приколотне Куп'янського району внаслідок обстрілу зруйновано приватні оселі. Згоріли 2 будинки та 4 господарчі споруди. Постраждала 68-річна жінка.

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У Чугуєві ударні дрони спричинили пожежі у 2 будівлях та на відкритій території.

«До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні та медичні розрахунки», — додали у ДСНС.

Ввечері ворог атакував Запоріжжя та Запорізький район БпЛА. Сталися кілька пожеж. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ангар та адмінбудівлю інфраструктурного обʼєкта, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, двоє людей поранено внаслідок атаки на місто Гуляйполе.

«Поранено дві людини — близько другої ночі росіяни атакували Гуляйполе. Ворог обстріляв місто з артилерії. Поранено подружжя: 60-річна жінка та 66-річний чоловік. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок», — написав голова ОВА.

У Дніпрі внаслідок атаки БпЛА пошкоджені багатоповерхівка, 6 приватних будинків, гімназія. Під ударами FPV-дронів та артилерії була Нікопольщина. Агресор поцілив по райцентру, Червоногригорівській і Марганецькій громадах. Минулося без загиблих та поранених, зазначив керівник області Сергій Лисак.

Близько сьомої вечора армія рф атакувала з БпЛА Херсон. Внаслідок цього удару смертельні поранення дістала 65-річна жінка.

Також через російський дрон загинув мешканець Дніпровського району.

«Внаслідок скидання вибухівки з дрона травми, несумісні з життям, дістав 59-річний чоловік», — повідомив керівник області Олександр Прокудін.

Вночі у Білозерці на Херсонщині троє людей дістали вибухові травми та контузії внаслідок обстрілу армії рф.

Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на понеділок, 14 липня, російські дрони вдарили по місту Чугуїв Харківської області та завдали шкоди місцевому підприємству.

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