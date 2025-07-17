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Юлія Свириденко — новий прем'єр України: 262 нардепи «за»
Верховна Рада України, яка раніше відправила уряд Дениса Шмигаля у відставку, проголосувала за призначення прем’єр-міністром Юлії Свириденко. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
«Рада підтримала призначення Свириденко на посаду премʼєра. „За“ — 262. Я голосував проти», — написав він.
Як писали «ФАКТИ», днями президент України Володимир Зеленський запропонував Свириденко посаду прем'єр-міністра та доручив суттєво оновити роботу уряду.
«Обговорили конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки громадян і масштабувати виробництво озброєння», — заявив тоді президент.
Нагадаємо, Свириденко була призначена першим віце-прем'єром — міністром економіки України у листопаді 2021 року. Вона змінила на цій посаді відправленого у відставку Олексія Любченка.
Попередній уряд Дениса Шмигаля працював з 4 березня 2020 року. Цей уряд працював найдовше за час незалежності України, але більшість членів уряду змінилася за цей час.
Фото: https://www.facebook.com/Svyrydenko.Yulia346
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