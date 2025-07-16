Кабмін на чолі з прем’єром пішов у відставку: хто війде до складу нового уряду

Верховна Рада України, розглянувши заяву голови уряду про звільнення, 16 липня проголосувала за відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Це автоматично потягло за собою відставку всього складу Кабінету Міністрів. За відповідне рішення проголосувал 261 народний депутат.

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Голосування відбулося під час пленарного засідання парламенту, на якому прем’єр-міністр Денис Шмигаль виступив з підсумками роботи уряду. Під час його промови народні депутати поводилися байдуже, багато хто спілкувався між собою, не слухаючи прем’єра. Коли спікер парламенту Руслан Стефанчук поставив питання про відставку керівника Кабміну, більшість депутатів її підтримали. Таким чином в Україні стартувало перезавантаження виконавчої влади. До призначення нового складу уряду всі міністри виконуватимуть обов’язки тимчасово.

Слід відзначити, що відставка Кабміну під час воєнного стану викликала дискусії, адже стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень уряду. Проте юристи Верховної Ради заявили, що голосування є законним, оскільки йдеться про кадрові зміни, а не припинення функціонування уряду.

Очікується, що 17 липня парламент проголосує за призначення нового прем’єра — Юлії Свириденко, міністерки економіки, яка вже отримала підтримку президента Зеленського.

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Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, Денису Шмигалю запропоновано очолити Міністерство оборони, яке буде об'єднане з Міністерством стратегічних галузей промисловості. Михайло Федоров може стати першим віцепрем’єром, а Тарас Качка — віцепрем’єром з питань євроінтеграції. Ольга Стефанішина, яка раніше обіймала цю посаду, ймовірно, стане послом України в ЄС. Олексій Соболєв очолить нове міністерство ресурсів, яке об’єднає Мінекономіки, Мінагро та Мінекології.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцепрем’єр-міністру — міністру національної єдності Олексію Чернишову повідомили про підозру.

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