- 18.07 22:28 Золоте правило вибору головного убору: секрет голлівудських зірок вам сподобається
- 18.07 22:00 Дуже смачний салат: особливо сподобається тим, хто хоче бути струнким
- 18.07 21:31 Серйозний претендент: Джастін Бібер йде на новий рекорд
- 18.07 21:02 Кавунова дієта: чи допомагає вона схуднути та вивести токсини
- 18.07 20:44 «Для закваски помідорів використовую чорнобривці, які мають дивовижну властивість», — кулінарка Оксана Вознюк
- 18.07 20:33 Був декілька разів поранений, але кожного разу повертався до побратимів: на війні загинув 21-річний захисник з Полтавщини
- 18.07 20:06 Штрудель з яблуками та грушею: навіть не дієті можна собі дозволити такий смаколик
- 18.07 19:56 Рибам — «Туз Кубків», Скорпіонам — «Вісімка Пентаклів», а Терезам — «Королева Мечів»: Таро-прогноз і поради карт на 19 липня
- 18.07 19:40 Це все гра в довгу: експерт пояснив, що означають заяви та кроки Дональда Трампа щодо України
- 18.07 19:24 Гаррі вирішив підти «шляхом принцеси Діани»: що задумав Сассекс
- 18.07 19:13 Може вирішив зімітувати: військовий експерт про відсутність атак на Київ через візит Келлога
- 18.07 18:49 Мов удар чемпіона: популярний співак разом з Олександром Усиком випустив нову композицію
Операція «Вісла» визнана депортацією: спадкоємці депортованих з Польщі в 1944—1951 роках українців отримають компенсації
Верховна Рада, яка нещодавно затвердила кандидатуру нового очільника уряду, ухвалила також історичне рішення.
Парламент України визнав депортацією примусове переселення українців з територій, що входили до складу Польщі у 1944−1951 роках, і надав їхнім спадкоємцям право на компенсації та повернення майна.
Відповідний закон набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування, а порядок компенсацій та повернення майна буде визначено Кабінетом міністрів.
Що передбачає новий закон
Законопроєкт № 2038 вносить зміни до Закону «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою», повідомляє «Судово-юридична газета».
Депортованими визнаються особи українського етнічного походження, примусово переселені з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини. У разі смерті депортованої особи, одноразова грошова допомога та компенсація за майно виплачуються спадкоємцям — дружині/чоловіку або дітям.
Повернення майна або компенсація
Якщо вилучене майно (будівлі, земля) збереглося і не зайняте — воно повертається спадкоємцям натурою. Якщо повернення неможливе — держава компенсує його вартість, поетапно протягом 5 років, з першою виплатою не менше 20% суми. Заяви на компенсацію потрібно подати не пізніше ніж через 3 роки після набуття статусу депортованої особи.
Депортованим, які оселилися у сільській місцевості, держава безкоштовно передає у власність земельні паї за рахунок резервного фонду. Якщо особа вже отримала житло за кошти державного чи місцевого бюджету — повернення старого житла або компенсація не передбачені.
Історичний контекст
Примусове переселення українців у 1944−1951 роках є наслідком Другої світової війни і здійснювалося на підставі угод між СРСР/УРСР і Польською Республікою, зокрема в рамках операції «Вісла». За оцінками, було незаконно і без правових підстав переселено понад 700 тисяч українців.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про радянські злочини в Україні під час Другої світової війни.222
Читайте нас у Facebook
Ракам знадобиться дружня порада, а Стрільцям настав час зайнятися своїм здоров'ям: гороскоп на 18−19 липня