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Політика

Операція «Вісла» визнана депортацією: спадкоємці депортованих з Польщі в 1944—1951 роках українців отримають компенсації

10:23 18 липня 2025
Українців примусово виселяли зі Східної Польщі, фото uahistory.info

Верховна Рада, яка нещодавно затвердила кандидатуру нового очільника уряду, ухвалила також історичне рішення.

Парламент України визнав депортацією примусове переселення українців з територій, що входили до складу Польщі у 1944−1951 роках, і надав їхнім спадкоємцям право на компенсації та повернення майна.

Відповідний закон набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування, а порядок компенсацій та повернення майна буде визначено Кабінетом міністрів.

Що передбачає новий закон

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Законопроєкт № 2038 вносить зміни до Закону «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою», повідомляє «Судово-юридична газета».

Депортованими визнаються особи українського етнічного походження, примусово переселені з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини. У разі смерті депортованої особи, одноразова грошова допомога та компенсація за майно виплачуються спадкоємцям — дружині/чоловіку або дітям.

Повернення майна або компенсація

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Якщо вилучене майно (будівлі, земля) збереглося і не зайняте — воно повертається спадкоємцям натурою. Якщо повернення неможливе — держава компенсує його вартість, поетапно протягом 5 років, з першою виплатою не менше 20% суми. Заяви на компенсацію потрібно подати не пізніше ніж через 3 роки після набуття статусу депортованої особи.

Депортованим, які оселилися у сільській місцевості, держава безкоштовно передає у власність земельні паї за рахунок резервного фонду. Якщо особа вже отримала житло за кошти державного чи місцевого бюджету — повернення старого житла або компенсація не передбачені.

Історичний контекст

Примусове переселення українців у 1944−1951 роках є наслідком Другої світової війни і здійснювалося на підставі угод між СРСР/УРСР і Польською Республікою, зокрема в рамках операції «Вісла». За оцінками, було незаконно і без правових підстав переселено понад 700 тисяч українців.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про радянські злочини в Україні під час Другої світової війни.

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