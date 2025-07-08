«Справжня королева»: Дженніфер Лопес продемонструвала фігуру в купальнику і «запалила» соціальні мережі (фото)

Незважаючи на особисті переживання від розставання з Беном Аффлеком, 55-річна акторка та співачка Дженніфер Лопес, схоже, не збирається постійно перебувати в печалі і намагається радіти життю усіма доступними їй засобами.

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Так, на сторінці співачки в Instagram Джен показала, як відпочиває на популярному європейському курорті за кілька днів до свого концерту у Мадриді. У соцмережі Дженніфер Лопес з'явилася пара фотографій із подорожі, на яких поп-діва постала у бікіні. Судячи з підпису, світлини було зроблено в останній день відпочинку.

«Привіт, Іспаніє! До швидкої зустрічі», — підписала вона свіжий пост у соцмережі.

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Допис «запалив справжню пожежу» у коментарях. Шанувальники захоплюються розкішною фігурою Дженніфер, не шкодуючи ні компліментів, ні вогників, ні сердечок. Особливо хвалять Джей Ло за те, що цього разу вона не стала вдаватися до допомоги фотошопу (на ногах виразно видно синці та шрами, які інакше зникли б зі знімків).

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«Мамасіта», «Народжена, щоб сяяти», «Джен точно їй 55 — їй 25», «Королева», «Неймовірна — у всіх сенсах», — такі коментарі залишають шанувальники Дженніфер.

Дивлячись на ці фото, шанувальники зазначають: саме так і має виглядати та, чиє серце колись розбив Бен Аффлек, і яка тепер хоче змусити його «кусати лікті» від нерозумних вчинків.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий актор Бред Пітт зізнався, від яких жінок був у повному захваті.

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