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Винесли все цінне: дім Софії Ротару в Криму пограбували

14:56 18 липня 2025
Софія та Ауріка Ротару, фото https://www.instagram.com/sofiarotaru.official/

Майно народної артистки Софії Ротару в росії вже неможливо ні вигідно продати, ні зберегти. Після того, як завершилась «епопея» з продажем квартири Ротару у москві, надійшло повідомлення, що невідомі злочинці пограбували будинок співачки у Криму.

Про це повідомляє російське видання КП.

Ще у дев'яностих Софія Ротару придбала дачу у Криму. Раніше артистка приїжджала туди щороку. Але з початком путінської агресії вона не з'являлася у селищі. Давно ходять розмови про те, що родина артистки активно намагається продати кримську резиденцію, але поки що зробити це не вдалося.

Сусіди розповіли, що нещодавно у володіння Софії Михайлівни пробралися злодії.

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«Дачу Ротару вночі пограбували, винесли все цінне. Сигналізація спрацювала, швидко приїхала поліція, довго ходила по будинках, опитувала місцевих, мовляв, чи ми когось бачили біля будинку. А ми нікого і не бачили», — повідомили місцеві жителі.

Що саме винесли, сусіди не в курсі. Імовірно, приманкою для злодіїв стала дорога садова техніка, посуд люксових брендів або легендарна колекція фарфорових ляльок від відданих шанувальників, яку Софія Михайлівна збирає роками. Вартість деяких з них сягає кількох десятків тисяч доларів.

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Щоправда, є великі сумніви, що Ротару залишила на кримській дачі хоч щось мінімально дороге своєму серцю.

Востаннє зірку естради бачили в тих краях близько п'яти років тому.

За словами місцевих жителів, вона часто гуляла селищем — одна, без гриму і будь-яких прикрас.

«Ви б її точно не впізнали. Волосся зібрано в пучок, окуляри на пів обличчя. … У житті вона грізна така жінка, з характером», — розповідав один із сусідів.

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Зараз Софія Ротару перебуває у Києві. За словами її молодшої сестри Ауріки, співачка вдома, в Україні, разом з усіма українцями.

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