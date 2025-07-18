- 18.07 22:28 Золоте правило вибору головного убору: секрет голлівудських зірок вам сподобається
- 18.07 22:00 Дуже смачний салат: особливо сподобається тим, хто хоче бути струнким
- 18.07 21:31 Серйозний претендент: Джастін Бібер йде на новий рекорд
- 18.07 21:02 Кавунова дієта: чи допомагає вона схуднути та вивести токсини
- 18.07 20:44 «Для закваски помідорів використовую чорнобривці, які мають дивовижну властивість», — кулінарка Оксана Вознюк
- 18.07 20:33 Був декілька разів поранений, але кожного разу повертався до побратимів: на війні загинув 21-річний захисник з Полтавщини
- 18.07 20:06 Штрудель з яблуками та грушею: навіть не дієті можна собі дозволити такий смаколик
- 18.07 19:56 Рибам — «Туз Кубків», Скорпіонам — «Вісімка Пентаклів», а Терезам — «Королева Мечів»: Таро-прогноз і поради карт на 19 липня
- 18.07 19:40 Це все гра в довгу: експерт пояснив, що означають заяви та кроки Дональда Трампа щодо України
- 18.07 19:24 Гаррі вирішив підти «шляхом принцеси Діани»: що задумав Сассекс
- 18.07 19:13 Може вирішив зімітувати: військовий експерт про відсутність атак на Київ через візит Келлога
- 18.07 18:49 Мов удар чемпіона: популярний співак разом з Олександром Усиком випустив нову композицію
Винесли все цінне: дім Софії Ротару в Криму пограбували
Майно народної артистки Софії Ротару в росії вже неможливо ні вигідно продати, ні зберегти. Після того, як завершилась «епопея» з продажем квартири Ротару у москві, надійшло повідомлення, що невідомі злочинці пограбували будинок співачки у Криму.
Про це повідомляє російське видання КП.
Ще у дев'яностих Софія Ротару придбала дачу у Криму. Раніше артистка приїжджала туди щороку. Але з початком путінської агресії вона не з'являлася у селищі. Давно ходять розмови про те, що родина артистки активно намагається продати кримську резиденцію, але поки що зробити це не вдалося.
Сусіди розповіли, що нещодавно у володіння Софії Михайлівни пробралися злодії.
«Дачу Ротару вночі пограбували, винесли все цінне. Сигналізація спрацювала, швидко приїхала поліція, довго ходила по будинках, опитувала місцевих, мовляв, чи ми когось бачили біля будинку. А ми нікого і не бачили», — повідомили місцеві жителі.
Що саме винесли, сусіди не в курсі. Імовірно, приманкою для злодіїв стала дорога садова техніка, посуд люксових брендів або легендарна колекція фарфорових ляльок від відданих шанувальників, яку Софія Михайлівна збирає роками. Вартість деяких з них сягає кількох десятків тисяч доларів.
Щоправда, є великі сумніви, що Ротару залишила на кримській дачі хоч щось мінімально дороге своєму серцю.
Востаннє зірку естради бачили в тих краях близько п'яти років тому.
За словами місцевих жителів, вона часто гуляла селищем — одна, без гриму і будь-яких прикрас.
«Ви б її точно не впізнали. Волосся зібрано в пучок, окуляри на пів обличчя. … У житті вона грізна така жінка, з характером», — розповідав один із сусідів.
Зараз Софія Ротару перебуває у Києві. За словами її молодшої сестри Ауріки, співачка вдома, в Україні, разом з усіма українцями.813
Читайте нас у Facebook
Ракам знадобиться дружня порада, а Стрільцям настав час зайнятися своїм здоров'ям: гороскоп на 18−19 липня