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Разом з українцями: син Софії Ротару несподівано вийшов на зв’язок, а її сестра розповіла, де зараз знаходиться легенда
У неділю, 11 травня, коли українські зірки вітали своїх мам з Днем матері, несподівано у мережі з'явився і син легендарної співачки Софії Ротару — Руслан Євдокименко.
Так, з нагоди свята син зірки опублікував сторіз в Instagram і присвятив його своїй мамі. Руслан показав архівне фото Софії Михайлівни з одного з її концертів, де вона щаслива позує з квітами.
Того ж дня в етері телеканала «Інтер» українська співачка Ауріка Ротару прокоментувала стосунки зі своєю старшою сестрою й колегою Софією Ротару.
«Розкидала нас доля по різних містах. Старша сестра живе в Кишиневі, середня сестра Лідія живе в Чернівцях, брати Анатолій та Євгеній живуть у рідному селі, я і Софія — ми в Києві. Але ми постійно на зв'язку. Ніяка війна і ніщо інше нас не зможе роз'єднати, бо ми велика, дружна, згуртована родина», — сказала Ауріка Ротару.
Відповідаючи на запитання про Софію Ротару, Ауріка Ротару погодилася зі словами журналістки, що кожна доросла людина сама відповідає за свої вчинки.
«Кожна доросла людина відповідає за себе. І Софія Михайлівна відповідає за себе сама», — сказала журналістка.
«Звичайно», — погодилася сестра Софії Ротару.
За словами Ауріки Ротару, Софія Михайлівна «переживає, як і всі українці».
«Єдине, що я можу сказати, — вона в Києві, вона разом з українцями. І все добре», — заявила співачка.
Нагадаємо, у квітні Софія Ротару відреагувала на масований обстріл Києва. Пост був без єдиного слова, але досить промовистий й зрозумілий всім українцям.70
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