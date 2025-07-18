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Зрадника Карякіна засудили до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна (фото)
Колишнього українського, а нині російського шахіста 35-річного Сергія Карякіна, який у 2023 році потрапив під ракетний обстріл на Запоріжжі, заочно засуджено Шевченківським районним судом Чернівців до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє управління СБУ у Чернівецькій області.
«За даними слідства, уродженець Сімферополя ще 2014 року публічно підтримав незаконну анексію Криму, — йдеться у повідомленні. — Після початку повномасштабного вторгнення росії Карякін не тільки виправдовував злочини окупантів, але й намагався впливати на міжнародну аудиторію, зокрема, заявляючи: «вкрай дивно бачити тих, хто закликає росію зупинитися».
Ставши членом створеної путіним організації «народний фронт» та одним із активних пропагандистів, він відкрито закликав росіян та мешканців тимчасово окупованих територій України допомагати російським військовим, зокрема так званим «штурмовикам».
Використовуючи свою медійність, він створив телеграм-канал, через який збирав кошти на потреби армії рф. За зібрані гроші, загалом сотні мільйонів російських рублів, Карякін закуповував для загарбників дрони, тепловізори, спецтехніку, зброю, екіпірування та інше військове спорядження".
Нагадаємо, що уродженець Сімферополя, який живе у москві, переможець Всесвітньої шахової Олімпіади у складі збірної України Карякін (до речі, свого часу наймолодший у світі гросмейстер) за підтримку війни був дискваліфікований у 2022-му Міжнародною федерацією шахів на пів року.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зрадник-шахіст Карякін відкрив зомборот після ганебної дискваліфікації.
Фото ріа «новини»328
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