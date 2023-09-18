«Чарівне, але дуже страшне видовище»: шахіст-зрадник Карякін потрапив під ракетний обстріл на Запоріжжі (фото)

Народжений у Криму шаховий гросмейстер Сергій Карякін, нагороджений господарем кремля орденом, вирішив не словом, а справою висловити свою відданість президенту країни-терориста володимиру путіну та вирушив до зони бойових дій підтримати окупантів.

Ось тільки все пішло не за планом, і в один із моментів зрадник рідної країни та затятий шанувальник путінського режиму відчув страх за своє життя.

«Запорізький напрямок. Зустрічаємося з військовими в обумовленому місці, пересідаємо до них у машину та виїжджаємо на передові позиції, — написав гросмейстер у своєму Telegram-каналі „Карякін. За спорт“. — Дорогою бачимо, як горить наша САУ (самохідна артилерійська установка. — Авт.), в яку приблизно півгодини тому був приліт (слава Богу, екіпаж живий). У цей момент по рації надходить повідомлення „обережно, небезпека ракетного удару“! Секунд за 20 за 100 метрів від нас розриваються касетні боєприпаси. Чарівне, але дуже страшне видовище…»

Нагадаємо, що Карякін за підтримку війни був дискваліфікований у 2022-му Міжнародною федерацією шахів на півроку. Станом на квітень 2023 року він не значився у рейтингу ФІДЕ з класичних шахів, оскільки не зіграв жодної рейтингової партії в цій дисципліні за останні 12 місяців. Щоправда, з червня нинішнього року уродженець Криму повернувся до рейтинг-листу з показником 2750 балів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український боксер Олег Малиновський потрапив під обстріл росіян на Херсонщині.

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