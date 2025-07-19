Справжня естетика: Меган Маркл одягла розкішну лляну сорочку за 225 доларів і викликала фурор

Коли справа доходить до вишуканого, але водночас розслабленого стилю, ніхто не робить це так, як герцогиня Сассекська. Незалежно від того, чи вона відвідує Діснейленд в білій сукні на ґудзиках та джинсах разом зі своїми дітьми, чи перевіряє курчат в улюблених сабо Crocs, вона якимось чином робить так, що найпростіші вбрання виглядають одночасно легко й дуже мило, пише видання Country Living.

ВІДЕО ДНЯ

У нещодавній публікації, якою герцогиня поділилася у своєму Instagram, вона знову демонструє почуття стилю у найневимушеніший спосіб. На фото герцогиня йде з пляжу в сандаліях на ремінцях кольору нюд, білих марлевих шортах та лляній блузі кольору слонової кістки на ґудзиках, поєднаній з великими сонячними окулярами та класичним солом'яним капелюхом. Втілення пляжного шику.

Шанувальники оцінили стильний образ герцогині Сассекської

Лляна блузка на ґудзиках — від улюбленого бренду герцогині, Heidi Merrick. Маркл не раз помічали в Heidi Merrick, що й не дивно. Бренд чудово поєднується з її новою невимушеною естетикою після переїзду до Монтесіто.

РЕКЛАМА

Хоча сорочка, яку носить герцогиня, коштуватиме вам 225 доларів, журналісти зазначають, що існує безліч альтернатив за значно меншу ціну — всього за 20 доларів!

Тим часом стало відомо, що перемовини між представниками принца Гаррі та Чарльза ІІІ у Лондоні щодо примириння зірвалися через виток інформації.

Фото: Getty Images

РЕКЛАМА

342

Читайте нас у Facebook