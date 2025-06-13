Використовували підземні тунелі: Сассекси непомітно для публіки відвідали Діснейленд

Меган Маркл постійно перебуває в центрі уваги ЗМІ завдяки своїм телесеріалам та публікаціям у соціальних мережах. Кілька днів тому герцогиня Сассекська опублікувала ніжні знімки чоловіка Гаррі та їхньою маленькою донькою Лілібет. Причиною було святкування 4-го дня народження дівчинки. Однак публікації про святкування на цьому не закінчилися, повідомляє Eda tv.news.

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Меган Маркл та принц Гаррі у супроводі двох своїх дітей відсвяткували день народження Лілібет у чарівному місці. Герцог і герцогиня Сассекські обрали Діснейленд, але зробили це нетрадиційним способом. За словами джерел, близьких до них, це був не звичайний візит, а приватна екскурсія, розроблена, щоб уникнути натовпів, які заповнюють парк.

«Знаменитих гостей зазвичай проводить особистий гід, не проходячи крізь натовп у парку», — розповідає джерело.

Принц Гаррі та Меган Маркл обрали екскурсію VIP-зоною парку без присутності інших відвідувачів. Руперт Белл, королівський експерт, підтвердив, що «здавалося, що в парку нікого більше не було, поки вони перебували там». Крім того, ходять чутки, що вони використовували підземні тунелі, відомі як утилідори, щоб пересуватися парком непомітно, забезпечуючи родині конфіденційність.

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Під час екскурсії Меган та Гаррі скористалися нагодою насолодитися найвідомішими атракціонами Діснейленду. Вони відвідали замок Сплячої Красуні та знамениті американські гірки «Сплеш Маунтін». Лілібет також насолодилася тортом, спеціально зробленим для неї на тему «Русалоньки».

Меган поділилася кількома зображеннями та повідомленнями у своїх соціальних мережах, демонструючи щастя доньки та її зв’язок з батьком.

Хоча офіційно не підтверджено, чи запросила родину компанія Disney, добре відомо, що парк пропонує ексклюзивну послугу приватної VIP-екскурсії. Ціни на цю екскурсію коливаються від 450 до 900 доларів за годину, залежно від сезону. Ця опція дозволяє туристам насолоджуватися парком без довгих черг та метушні інших відвідувачів.

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Такий тип VIP-досвіду, безсумнівно, є вищим рівнем, доступним для небагатьох, і принц Гаррі та Меган Маркл можуть собі його дозволити. Для герцога та герцогині Сассекських це інтимне святкування в самому серці Діснейленду стало унікальною можливістю насолодитися особливим днем​​ зі своєю дочкою в ексклюзивній обстановці.

Та попри спроби Меган створити образ ідеальної сім'ї, є думка, що її стосунки з принцом Гаррі переживають кризу.

Стоп-кадр відео

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