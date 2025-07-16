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Зрив мирних перемовин з палацом: Гаррі та Меган обурені витоком інформації
Таємна зустріч секретаря з комунікацій короля Чарльза Тобіна Андреа та керівника з комунікацій принца Гаррі Мередіт Мейнс відбулася минулого тижня в лондонському приватному клубі. Витік інформації у Mail on Sunday призвів до того, що помічників сфотографували біля місця проведення заходу і навіть під час їхніх обговорень на балконі, пише Britain`s News Channel.
Джерела, близькі до Сассексів, висловили розчарування тим, що зустріч, яка ознаменувала перші кроки до примирення між двома родинами, опинилася під пильною увагою громадськості.
Зустріч відбулася в Королівській заморській лізі поблизу «Кларенс-Хауса», приватного клубу, покровителем якого є король. Мейнс прибула на таксі о 15:50 з чорною сумкою Louis Vuitton у супроводі Ліама Магуайра, який керує командою Гаррі та Меган зі зв'язків з громадськістю у Великій Британії. Андреа прибув через кілька хвилин з подарунком від Berry Bros & Rudd, офіційного постачальника вина для королівської родини.
Тріо сфотографували, коли вони розмовляли за напоями на садовій терасі першого поверху з видом на Грін-парк. Герцог і герцогиня Сассекські рішуче заперечують свою відповідальність за витік інформації. Джерела, близькі до принца Гаррі, наполягали, що Сассекси не передавали газеті деталі зустрічі.
«Команда Сассексів не несла відповідальності за витік деталей «мирного саміту» таблоїдній газеті«, — наполягають джерела.
Представники подружжя визнали, що висвітлення деталей на перших шпальтах газет не було ідеальним початком того, що, як вони сподівалися, мало стати новим періодом миру.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що королівські експерти співчувають принцу Гаррі.
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Фото: Getty Images305
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