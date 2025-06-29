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Заслужив: Артем Пивоваров отримав від Зеленського почесне звання у свій день народження (фото, відео)

13:19 29 червня 2025
Артист Артем Пивоваров отримав від Володимира Зеленського почесне звання

28 червня, у свій 34-й день народження, виконавець та автор пісень Артем Пивоваров отримав почесне звання Заслуженого артиста України. Відповідний указ був опублікований на сайті президента України Володимира Зеленського.

Цього ж дня, з нагоди Дня Конституції, низка інших громадян також отримали державні нагороди. Відзнаки вручалися «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів та сумлінне виконання професійного обов’язку».

«Особливий день! Всіх вітаю з Днем Конституції! Дякую, пане президенте, за нагороду!» — написав Пивоваров на своїй сторінці в Instagram. Він також опублікував фотографії з урочистої церемонії нагородження, що відбулася на Софійській площі в Києві, де постав у діловому oversize костюмі.

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Як писали «ФАКТИ», раніше Артем Пивоваров був визнаний найкращим співаком за версією музичної премії YUNA-2025. Вручення нагород відбувалося у Жовтневому палаці у центрі Києва.

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