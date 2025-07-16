- 16.07 22:26 Купівля цих речей — дуже вигідна інвестиція в гардероб: напевно ви з цим погодитеся
- 16.07 22:02 Секрети кавового фінджана та лукумниці: любителям кави необхідно їх знати
- 16.07 21:44 «Обрали дурників — не чіпайте. Вони ж дурні»: Зоя Казанжи про те, чому влада воює з опозицією, а не з проблемами
- 16.07 21:32 Не їжте цього багато, якщо у вас діабет: рівень цукру в крові може значно підскочити
- 16.07 21:02 Жодної зірковості: донька Бена Аффлека вразила скромним вибором одягу
- 16.07 20:45 «В Японії посуд з метеликами популярний невипадково», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 16.07 20:33 Після поранення повернувся у стрій: ворожий дрон вбив батька двох дітей з Рівненщини
- 16.07 20:07 Картопляні пиріжки з білими грибами: приготуйте цю смакоту й порадуйте рідних
- 16.07 19:55 «Динамо» перед стартом у єврокубках програло клубу з Хорватії: відеоогляд матчу
- 16.07 19:54 Рибам — «Сонце», Козерогам — «Король Кубків», а Овнам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 17 липня
- 16.07 19:42 Роблять 14 років: окупанти поспішають кинути проти України нову техніку, але поки що вона потрапляє лише в аварії та кримінальні справи
- 16.07 19:19 Знайшов родичів в Італії: популярний комік та військовий здивував мережу
Де і о котрій годині дивитись онлайн Усик — Дюбуа 2: розклад трансляцій та прогноз на бій-реванш за титул абсолютного чемпіона світу
У суботу, 19 липня, непереможний український боксер Олександр Усик (23 перемоги, 14 з них — нокаутом), який володіє поясами WBC, WBO, WBA та IBO, проведе на знаменитій лондонській арені «Уемблі» бій-реванш із володарем титулу IBF британцем Денієлом Дюбуа (22 перемоги, 21 з них — нокаутом, 2 поразки) за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.
Як відомо, у першому поєдинку суперників у серпні 2023 року в польському Вроцлаві український олімпійський чемпіон переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді.
Відеоогляд бою Олександр Усик — Денієл Дюбуа
Цього разу боксери можуть розраховувати на рекордні гонорари у кар'єрі. Загальна сума призового фонду поєдинку на «Уемблі», де українець боксуватиме вперше, становитиме 203,5 млн доларів. 38-річний Усик отримає 132,28 млн в американській валюті, 27-річний Дюбуа — 71,22 млн.
Букмекери у майбутньому бою бачать фаворитом українця. Наприклад, аналітики авторитетної контори William Hill ставки на перемогу Усика приймають з коефіцієнтом 1,33 на тріумф британського боксера — 3,50, на нічию — 17,00.
У прямій трансляції бій Усик — Дюбуа (початок — приблизно о 23:30 за київським часом), на який уже на початку тижня було продано 90 тисяч квитків, покаже на території України медіасервіс MEGOGO. Трансляція традиційно відбудеться у підрозділі «Єдиноборства» у розділі «Спорт», на каналі «MEGOGO Гонг», а також на окремому поп-ап каналі у розділі «Телебачення», який з'явиться на сервісі у день події.
Бокс. Бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі (Лондон, Великобританія)
19 липня (субота)
Олександр Усик — Денієл Дюбуа 23:30 MEGOGO
Нагадаємо, що Денієл Дюбуа в останньому бою у вересні минулого року нокаутував на «Уемблі» свого співвітчизника Ентоні Джошуа.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик за місяць до бою з Дюбуа припинив співпрацю зі своїм менеджером Олександром Красюком.661
Читайте нас у Facebook
Рибам — «Сонце», Козерогам — «Король Кубків», а Овнам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 17 липня