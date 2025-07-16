Де і о котрій годині дивитись онлайн Усик — Дюбуа 2: розклад трансляцій та прогноз на бій-реванш за титул абсолютного чемпіона світу

У суботу, 19 липня, непереможний український боксер Олександр Усик (23 перемоги, 14 з них — нокаутом), який володіє поясами WBC, WBO, WBA та IBO, проведе на знаменитій лондонській арені «Уемблі» бій-реванш із володарем титулу IBF британцем Денієлом Дюбуа (22 перемоги, 21 з них — нокаутом, 2 поразки) за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, у першому поєдинку суперників у серпні 2023 року в польському Вроцлаві український олімпійський чемпіон переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді.

Відеоогляд бою Олександр Усик — Денієл Дюбуа

Цього разу боксери можуть розраховувати на рекордні гонорари у кар'єрі. Загальна сума призового фонду поєдинку на «Уемблі», де українець боксуватиме вперше, становитиме 203,5 млн доларів. 38-річний Усик отримає 132,28 млн в американській валюті, 27-річний Дюбуа — 71,22 млн.

РЕКЛАМА

Букмекери у майбутньому бою бачать фаворитом українця. Наприклад, аналітики авторитетної контори William Hill ставки на перемогу Усика приймають з коефіцієнтом 1,33 на тріумф британського боксера — 3,50, на нічию — 17,00.

У прямій трансляції бій Усик — Дюбуа (початок — приблизно о 23:30 за київським часом), на який уже на початку тижня було продано 90 тисяч квитків, покаже на території України медіасервіс MEGOGO. Трансляція традиційно відбудеться у підрозділі «Єдиноборства» у розділі «Спорт», на каналі «MEGOGO Гонг», а також на окремому поп-ап каналі у розділі «Телебачення», який з'явиться на сервісі у день події.

Бокс. Бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі (Лондон, Великобританія)

РЕКЛАМА

19 липня (субота)

Олександр Усик — Денієл Дюбуа 23:30 MEGOGO

Нагадаємо, що Денієл Дюбуа в останньому бою у вересні минулого року нокаутував на «Уемблі» свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик за місяць до бою з Дюбуа припинив співпрацю зі своїм менеджером Олександром Красюком.

РЕКЛАМА

661

Читайте нас у Facebook