Зорі на небосхилі та астрологи обіцяють, що п'ятниця, 18 липня, та субота, 19 липня, добре підходять для завершення розпочатих справ та несподіваних приємних зустрічей.



А що думають про суботу тарологи, говориться у розкладі за картами Таро, який публікує сайт з передбаченнями.



Овен — «Туз Пентактлів»

ВІДЕО ДНЯ

На вас у суботу чекає шанс, який може принести матеріальну вигоду або новий напрямок у роботі. День підходить для вкладень, старту бізнес-ідеї чи оформлення важливих документів. Все, що ви розпочнете завтра, матиме потенціал перерости у стабільний дохід. Зверніть увагу на знаки долі — випадкова зустріч чи пропозиція можуть відіграти важливу роль.

Поради карт

Завтра не бійтеся виявляти ініціативу, особливо у сфері кар'єри. Головне — не пропустити момент і діяте впевнено.

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Телець — «Вісімка мечів»

В суботу ви можете відчути тиск обставин чи внутрішню несвободу. Це слушний момент для того, щоб поглянути своїм страхам в лице та зрозуміти, що багато з них — лише плід ваших думок. Не варто ухвалювати поспішних рішень — краще знайдіть час для аналізу ситуації. Навіть якщо шлях видається заблокованим, насправді є вихід.

Поради карт

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Завтра вам потрібно виявити гнучкість і дати собі право на перепочинок. Тільки через прийняття себе можна вибратися із замкнутого кола

Близнюки — «Лицар Кубків»

Субота принесе вам душевну м'якість та жагу натхнення. Можливо, ви отримаєте звістку, яка викликає хвилювання або зачепить серце. Дозвольте собі відпочити від суєти та просто відчути красу моменту. Вам буде корисно побути поруч із тими, хто розуміє та підтримує вас без всіляких умов. Відкрийтеся романтичним жестам, компліментам та щирим словам.

Порада карт

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Завтра пам'ятайте, що емоційний спокій буде для вас важливішим за продуктивність.

Рак — «Королева Жезлів»

Ваше внутрішнє світло в суботу буде здатне запалити інших. Ви будете джерелом мотивації та сили для оточуючих, особливо якщо самі повірите у свої здібності. Впевненість у собі та відкрита енергія притягуватимуть до вас можливості. Таро прогнозують, що у вас буде зустріч із впливовою жінкою чи наставницею, яка допоможе вам розставити акценти у справах.

Поради карт

Якщо ви займаєтесь творчістю чи ведете власний проєкт — дійте сміливо, ваша харизма завтра буде на висоті.

Лев — «Четвірка Жезлів»

В суботу вам варто виявити ініціативу у відносинах та справах, які ви давно хотіли зрушити з місця. Карта підказує, що у ваших руках — ключ до гармонії та стабільності. Вам легко вдасться навести лад як вдома, так і в робочих ситуаціях. Не бійтеся проявляти активність — Всесвіт буде на вашому боці. В цілому день сприятимек проведенню сімейних заходів та зміцнення особистих зв'язків.

Порада карт

Завтра обов'язково відпустіть минуле та зробіть вчинок, який принесе радість.

Діва — «Десятка Пентаклів»

Ви входите у фазу, коли важливо оцінити досягнуте та не знецінювати свої зусилля. Вказана на завтра карта говорить про зрілі плоди своєї праці — матеріальні чи моральні. Приділіть увагу сім'ї та близьким: спілкування з ними нагадає вам про головні цінності життя. Вірте у стійкість своїх позицій — ви вже багато збудували. І зараз саме час насолодитися цим.

Поради карт

На завтра Таро обціяють вам великі покупки, вдалі інвестиції та успішні співпадіння на роботі.

Терези — «Королева Мечів»

В суботу логіка та холоднокровність зможуть врятувати вас від помилок. День вимагатиме від вас проникливості та вміння тримати емоції під контролем. На вас може очікувати ситуація, в якій доведеться ухвалити нелегке, але правильне рішення. Також можливо, що ви опинитеся поруч із жінкою, яка допоможе вам поглянути на проблеми під іншим кутом зору. В цілому довіряйте розуму, але не забувайте про співчуття.

Порада карт

Завтра намагайтесь не йти на копроміс із совістю — вибирайте шлях істини, навіть якщо він не найзручніший.

Скорпіон — «Вісімка Пентаклів»

Скорпіонам варто присвятити суботу розвитку майстерності та концентрації на завданні. Це чудовий момент, щоб поринути в навчання або практикування навичок, які потребують терпіння. Те, що ви розпочнете завтра, буде мати довгостроковий потенціал. У роботі ви зможете досягти великих успіхів, якщо віднесетеся до справи з усією серйозністю.

Поради карт

Завтра не шкодуйте часу на опрацювання деталей — вони відіграють ключову роль. Пам'ятайте, що вашим найращим — союзником буде постійність та досконалість.

Стрілець — «Шістка Кубків»

Ностальгія та спогади можуть навести вас на важливі інсайти та подати цікаві ідеї. Старі мрії чи зв'язки нагадають про себе, даючи шанс завершити незакінчені справи або повернути втрачене натхнення. Не виключені зустрічі з людьми з минулого чи раптові спогади, які викликають тепло. Це також гарний час для піклування про близьких — подаруйте їм трохи уваги та щирості.

Поради карт

Пам'ятайте, що іноді для того, щоб йти вперед, потрібно зробити крок у зворотному напрнямі. Використовуйте цей стан як момент перезапуску свого життя.

Козеріг — «Десятка Жезлів»

В суботу ви відчуєте на плечах тягар відповідальності, але він не повинен зламати вас. Вам важливо тверезо оцінити свої сили та, можливо, переглянути пріоритети. Якщо ви тягнете на собі чужі завдання — настав час сказати їм «ні». Все, що здається непосильним, можна спростити чи делегувати.

Поради карт

Пам' ятайте, що завтра вам не можна ні в якому разі здаватися, навіть якщо шлях здається вам важким. Винагорода — не за горами.

Водоліїй — «Трійка Жезлів»

Ви маєте чітке бачення майбутнього, і завтра зможете закласти важливі віхи на цьому шляху. Карта вказує на далекий обрій і перспективи майбутнього, яке ви вже почали будувати. Не бійтеся дивитись далі звичних рамок — це день стратегічного планування та натхнення. Можливі корисні знайомства чи ідеї, пов'язані з подорожами, проектами та навчанням.

Порада карт

Завтра зазирніть у своє майбутнє — це допоможе більш чітко спланувати свої кроки.

Риби — «Туз Кубків»

Ваше серце в суботу буде відкритим, а серце наповнить енергія кохання та прийняття. Карта обіцяє початок нового емоційного розділу у житті, який пов'язаний з почуттям до іншої людини, або натхнення до власного життя. Все, що ви почнете з відкритим серцем, матиме благословення. Це прекрасний день для романтичних зізнань, творчості та душевного спілкування.

Поради карт

Завтра не варто закриватися. Навпаки, дайте почуттям простір, і енергія наповненості супроводжуватиме вас цілий день.

Про те, в життя яких чотирьох знаків Зодіаку липень має принести зміни, читайте на нашому сайті.

Фото — Pixabay

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