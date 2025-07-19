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Поліцейська спецоперація в Україні посварила Словаччину та Чехію: що сталося

10:19 19 липня 2025
Чехія звинуватила Словаччину у розкритті секретної інформації. Фото Pixabay

Правоохоронці Словаччини, яка разом із Угорщиною намагається зберігати добрі стосунки з росією та «ставить палиці в колеса» ініціатив ЄС, викликали обурення чеських колег через операцію, що проводиться спільно з українцями. Йдеться про пошук людини, яка торік погрожувала підірвати чеські та словацькі школи.

Як повідомляє чеське видання respekt.cz, цього тижня підозрюваного, якого розшукували з осені минулого року, було заарештовано у Дніпрі. Він причетний до розсилки сотень електронних листів із погрозами. Вже тоді правоохоронці не відкидали, що він міг діяти на замовлення росіян. Елктронний «слід» чоловіка виявили в Україні, було підготовлено спільну операцію щодо його затримання.

Невдоволення словацькою стороною виникло через те, що інформацію про операцію було нею оприлюднено всупереч домовленостям — на той час чехи перебували в Україні — в зоні проведення бойових дій, і могли зазнати російських атак. Більше того, як стверджує видання, словацькі спецслужби приховали від колег інформацію про те, що підозрюваний контролюється росію.

«Після неодноразових політичних конфліктів між чеським і словацьким урядами, коли чеський прем'єр-міністр нещодавно направив своєму колезі в Братиславі чіткий сигнал про необхідність припинити блокування нового пакету санкцій проти росії (а Фіцо закликав його не втручатися в словацьку демократію) — суперечка перекинулась на співробітників правоохоронних органів. Й знов йдеться про москву. Чому Братислава замітає російський слід і нападає на чеську поліцію та секретну службу BIS? — запитують журналісти.

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Тим часом у міністерстві внутрішніх справ Словаччини, як пише «Європейська правда», у свою чергу обрушилися з критикою на чехів, заявляючи, що інформація про російський слід — лише гіпотеза, а її оприлюднення було «абсолютно незрозумілим та непрофесійним».

Раніше президент Чехії Петро Павло пояснив, чому війна в Україні може тривати роками.

Фото Pixabay

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