Війна в Україні може тривати роками: президент Чехії назвав причину

росія вважає, що зараз вона виграє на полі бою, тоді як Україна говорить про силу своєї оборони та вказує на великі російські втрати. То хто перемагає? На це питання відповів президент Чехії Петр Павел, який активно підтримував Україну у її протидії російському вторгненню та суттєво збільшив витрати на оборону своєї країни.

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«На російське твердження я сказав би, що перемога має інший вигляд. росія має кілька тактичних успіхів. Їм вдалося заволодіти деякою частиною української території, але їхнє просування вартує великих жертв і втрат. Я думаю, це дуже, дуже висока ціна за захоплення земель. Поки що українська оборона успішна, бо вони завдають російським військам величезної шкоди. Вони здатні утримувати позиції, особливо у важливих для України місцях. І якщо війна триватиме в такому ж дусі, вона триватиме роками. Такий стан справ є неприйнятним для всіх. Ось чому ми намагаємося з одного боку підтримувати Україну у війні, демонструвати росії, що на полі бою немає перемоги, і водночас чинити максимальний тиск — дипломатичний, політичний, економічний, фінансовий — на росію», — сказав чеський президент.

Павел додав, що рф, якщо бачить хоч якийсь прогрес, хоч якийсь успіх на полі бою, не вважатиме себе змушеною вести переговори.

«росіяни вважають, що за допомогою бойових дій можуть досягти набагато більшого, ніж шляхом переговорів. З цієї причини путін доручає своїм командирам чинити максимальний тиск на Україну. Вони це роблять, здійснюють невеликі атаки невеликими тактичними підрозділами. Вони також зосередили свої сили в Сумській області чи поруч, щоб, можливо, вести літній наступ. Але вони також чинять значний тиск на населення через атаки по цивільних об'єктах. Сіють терор і психологічно ставлять населення у таке становище, коли воно вимагатиме від свого уряду припинити війну за будь-яку ціну», — зауважив Петр Павел.

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з волонтеркою Діаною Макаровою, яка звернулася до українців: «Несіть, люди, цей хрест. Бо з війни вихід або здатися ворогу, або йти далі до Перемоги. Давайте вже якось йти».

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