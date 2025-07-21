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Понад 200 «Шахедів» й більшість запущених вночі по Україні ракет не досягли мети завдяки роботі ППО, — Повітряні сили
В ніч на 21 липня росіяни атакували Україну 450-ма засобами повітряного нападу. За інформацією командування Повітряних сил, було запущено:
- 426 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів з Брянська, Орла, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська,
- 5 аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал» ворог запустив з повітряного простору Тамбовської області;
- 4 крилаті ракети «Калібр» запущено з акваторії Чорного моря;
- 1 крилату ракету Іскандер-К — з район Міллєрово, рф);
- 14 крилатих ракет Х-101 — з повітряного простору Саратовської обл., рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.30 протиповітряною обороною збито/подавлено 224 засоби повітряного нападу противника:
- 200 ударних БпЛА типу Shahed;
- переважну більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони, решта — подавлена РЕБ/локаційно втрачені.
Також у Повітряних силах зазначили, що 203 дрони-імітатори не досягли цілей — локаційно втрачені (імовірно подавлені РЕБ).
Разом з тим, зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих — на 12 локаціях.
«Ворожа атака триває! Нова група російських БпЛА зайшла з півночі. Дотримуйтесь заходів безпеки!» — уточнили в ППО.
Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі Івано-Франківськ пережив наймасштабнішу атаку ворога з початку війни.
У Харкові зафіксували 11 ворожих влучань. На місто ворог направив «Герань-2». Горіло цивільне підприємство.
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