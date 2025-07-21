Квартира родини нардепа від «Слуги народу» згоріла внаслідок нічного удару по Києву (фото)

Під час нічної атаки на Київ згоріла квартира дружини народного депутата від «Слуги народу» Андрія Жупанина. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

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Депутат та його сім'я не постраждали.

«Тут ще вчора була квартира моєї коханої дружини. Сьогодні вночі вона згоріла дотла через російсько-іранський шахед. Ніхто не постраждав», — написав нардеп.

За його словами, мати дружини спустилася в укриття після початку тривог. І так врятувалася. Все майно родина втратила.

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«Кіт Семен також живий і перебуває зараз у ветеринарній клініці на обстеженні. Майно втрачене. Мама особливо переживає щодо фотографій. Зробимо нові. Не ігноруйте сигналів тривоги», — зазначив чоловік.

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Житло розміщувалося на нижніх поверхах ЖК «Львівський квартал» у Шевченківському районі Києва. Вони сильно постраждали та частково вигоріли від удару «шахеда».

Андрій Жупанин з Виноградова Закарпатської області. Закінчив юридичний факультет Ужгородського національного університету і Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Раніше працював у багатьох провідних юридичних і консалтингових компаніях.



Нагадаємо, раніше внаслідок удару по столиці втратив квартиру український співак та лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Тоді також було влучання по підʼїзду житлового будинку у Шевченківському районі Києва.

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