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Квартира родини нардепа від «Слуги народу» згоріла внаслідок нічного удару по Києву (фото)

13:16 21 липня 2025
Квартира дружини нардепа вигоріла вщент, фото https://www.facebook.com/andrii.zhupanyn/

Під час нічної атаки на Київ згоріла квартира дружини народного депутата від «Слуги народу» Андрія Жупанина. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

Депутат та його сім'я не постраждали.

«Тут ще вчора була квартира моєї коханої дружини. Сьогодні вночі вона згоріла дотла через російсько-іранський шахед. Ніхто не постраждав», — написав нардеп.

За його словами, мати дружини спустилася в укриття після початку тривог. І так врятувалася. Все майно родина втратила.

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«Кіт Семен також живий і перебуває зараз у ветеринарній клініці на обстеженні. Майно втрачене. Мама особливо переживає щодо фотографій. Зробимо нові. Не ігноруйте сигналів тривоги», — зазначив чоловік.

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Житло розміщувалося на нижніх поверхах ЖК «Львівський квартал» у Шевченківському районі Києва. Вони сильно постраждали та частково вигоріли від удару «шахеда».

Андрій Жупанин з Виноградова Закарпатської області. Закінчив юридичний факультет Ужгородського національного університету і Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Раніше працював у багатьох провідних юридичних і консалтингових компаніях.


Нагадаємо, раніше внаслідок удару по столиці втратив квартиру український співак та лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Тоді також було влучання по підʼїзду житлового будинку у Шевченківському районі Києва.

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