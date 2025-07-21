Десь я в ній з’явлюся: Олександр Усик отримав неочікуваний подарунок

Відома дизайнерка Оксана Караванська, яка створила костюми для французької опери, вишила ексклюзивну сорочку для легендарного боксера Олександра Усика. Йому передали цей виріб у подарунок за лічені години перед матчем-реваншем з Дюбуа в Лондоні. На своїй сторінці у соціальній мережі дизайнерка показала момент передачі та реакцію боксера.

ВІДЕО ДНЯ

— Десь я в ній з’явлюся, — відповів Олександр, роздивляючись оригінальний презент.

Дизайнерська сорочка вишита та розписана вручну Караванською. За словами дизайнерки, вона про віру в перемогу та українських героїв. На сорочці карткові «королі» — Степан Бандера і Симон Петлюра, а також Джокер — Усик-козак. На спині вишиванки зображений брендовий Голуб Єдності, накладений на символічну карту України. А довершили унікальну сорочку деталі класичної старовинної української червоно-чорної вишивки.

Дизайнерська сорочка вишита та розписана вручну Караванською

РЕКЛАМА

— Ідею з українським козаком на карті я запозичила в художника Владислава Єрка, який колись створив фантастичну колоду, — поділилася Оксана Караванська. — Митець, почувши про мій задум, люб’язно згодився, щоб я тюнінгувала одне з його зображень. Так самого Сашка я зобразила на козацькій карті: йому дуже личить козацький стрій і шабля. Усику-козаку ми вишили золотий пояс переможця. Розписавши сорочку вручну, я поділилася з ним своєю енергією на перемогу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Усик «втратив» дружину після бою на «Уемблі».

РЕКЛАМА

555

Читайте нас у Facebook