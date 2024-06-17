Українська дизайнерка створила костюми для французької опери

Відома українська дизайнерка Оксана Караванська створила костюми для опери відомого французького композитора Франсіса Пуленка «Діалоги кармеліток». Її прем’єра відбулася у Львівській національній опері. Режисером постановки став відомий майстер Василь Вовкун. Для Караванської це стало творчим дебютом як художниці сценічних костюмів.

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Сцена з опери «Діалоги кармеліток». Костюми Оксани Караванської

«Основою костюмів стала графічність, — розповіла Караванська, презентуючи свою роботу. — Ми живемо у третьому тисячолітті, коли майже всі зчитують картинку за долю секунди. Тому для мене найважливішим у тому, що побачить глядач, є перше оптичне враження. Я творила образи, що читаються, мов скульптура. Вони максимально наповнені тим змістом, який вклав у постановку режисер, і органічно вписуються в бездоганну сценографію художника Миколи Молчана. Хоч костюми й мають ноти минулої епохи, вони є дуже сучасними».

Сцена з опери «Діалоги кармеліток». Костюми Оксани Караванської

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Навіть на оперній сцені дизайнерка додала до фінальних костюмів черниць вишивку.

«Страта кармеліток, на яку вони пішли добровільно, — це історія про нас, сучасних українців: за свою українськість ми готові піти на найбільшу жертву — віддати своє життя», — зазначила дизайнерка.

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Нагадаємо, раніше дизайнерка Оксана Караванська зустрілась з Папою Франциском у Римі.

На фото у заголовку Оксана Караванська та режисер Василь Вовкун

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