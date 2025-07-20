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Усик втратив дружину після бою на «Уемблі», та у відповідь написала чоловікові послання (фото, відео)
Катерина Усик, дружина непереможного українського боксера Олександра Усика (24 перемоги, 15 з них — нокаутом), після його яскравої перемоги над британцем Денієлом Дюбуа звернулася до чоловіка із зворушливим посланням у соцмережах.
«Мій чемпіон. Мій герой. Моя гордість, — написала Катерина Усик. — Я бачила, як ти йшов до цієї перемоги день за днем. Скільки праці, скільки сил, скільки віри ти вклав.
Ти справжній воїн. Ти — приклад для наших дітей, України, всього світу. Я дякую Богу за тебе. Я дякую тобі — за силу, за кохання, за те, що навіть у найважчі моменти залишаєшся світлом.
Ми з тобою завжди — і в молитвах, і в серці, і у кожному бою. Пишаюся тобою безмежно. Кохаю тебе безмежно. З перемогою, коханий!"
До речі, одразу після перемоги над Дюбуа Усиком у рингу деякий час безуспішно шукав очима дружину серед уболівальників. А коли пошуки таки завершилися успіхом, Олександр ніжно обійняв кохану та поцілував, а пізніше присвятив їй пост у Instagram. «Ти моя опора, і моє все!» — написав боксер-чемпіон.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик категорично відмовив у проханні легендарному британському боксерові.
Фото Instagram200
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