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Спорт

Усик втратив дружину після бою на «Уемблі», та у відповідь написала чоловікові послання (фото, відео)

16:47 20 липня 2025
Олександр Усик із дружиною Катериною

Катерина Усик, дружина непереможного українського боксера Олександра Усика (24 перемоги, 15 з них — нокаутом), після його яскравої перемоги над британцем Денієлом Дюбуа звернулася до чоловіка із зворушливим посланням у соцмережах.

«Мій чемпіон. Мій герой. Моя гордість, — написала Катерина Усик. — Я бачила, як ти йшов до цієї перемоги день за днем. Скільки праці, скільки сил, скільки віри ти вклав.

Ти справжній воїн. Ти — приклад для наших дітей, України, всього світу. Я дякую Богу за тебе. Я дякую тобі — за силу, за кохання, за те, що навіть у найважчі моменти залишаєшся світлом.

Ми з тобою завжди — і в молитвах, і в серці, і у кожному бою. Пишаюся тобою безмежно. Кохаю тебе безмежно. З перемогою, коханий!"

До речі, одразу після перемоги над Дюбуа Усиком у рингу деякий час безуспішно шукав очима дружину серед уболівальників. А коли пошуки таки завершилися успіхом, Олександр ніжно обійняв кохану та поцілував, а пізніше присвятив їй пост у Instagram. «Ти моя опора, і моє все!» — написав боксер-чемпіон.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик категорично відмовив у проханні легендарному британському боксерові.

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Фото Instagram

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