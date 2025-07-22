У Левів розіграється фантазія, а Терезам треба навчитися казати слово «ні»: гороскоп на 22 липня

Астрологи, які раніше визачили п'ятірку щасливчиків, яким особливо щаститиме цього тижня, надали поради всім знака Зодіака на вівторок, 22 липня.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Гороскоп для Овнів на 22 липня 2025 радить знаку в цей день чітко заявляти про свої претензії та невдоволення як близькім чи коллегам, так і керівництву, пише tsn.ua. Навіть, якщо Овни відчуватимуть нехарактерну їм нерішучість.

Телець

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Гороскоп для Тельців на 22 липня 2025 радить знаку діяни не так, як Овнам, а тримати емоції під контролем. Адже в цей день накопичена знаком дратівливість ніби готова вирватия назовні.

Близнята

Гороскоп для Близнюків на 22 липня 2025 радить знаку не перейматися, якщо зранку щось піде не так. Вже у другій половині дня ця проблема не здаватиметься такою вже серйозною.

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Рак

Гороскоп для Раків на 22 липня 2025 нагадує знаку, що позитивне мислення — річ потрібна та важлива. Цього дня зірки радять Ракам бачити хороше в будь-якій події, що з ними відбувається.

Лев

Гороскоп для Левів на 22 липня 2025 радить знаку ретельно занотовувати ідеї, які цього дня прийдуть в голову — свого часу вони «вистрілять». А фантазія Левів сьогодні обіцяє бути безмежною.

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Діва

Гороскоп для Дів на 22 липня 2025 не виключає, що сьогодні мрії знака, навіть найзаповітніші та найсміливіші, мають шанс втілитися у життя.

Терези

Гороскоп для Терезів на 22 липня 2025 рекомендує знаку навчитися не погоджуватися на будь-які прохання оточуючих. Адже тверде «ні» — запорука того, що ніхто не сяде вам на голову.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів на 22 липня 2025 попережає знак про те, що сьогодні його настрій буде не кращм. Зірки радять Скорпіонам позбавлятися негативних емоцій, працюючи фізично: або в спортзалі, або вдома.

Стрілець

А ось Стрільцям, як радить знаку гороскоп на 22 липня 2025, свій поганий настрій та депресію краще лікувати мистецтвом. Корисним буде послухати класичну музику або сходити в музей чи на художню виставку.

Козеріг

Гороскоп для Козерогів на 22 липня 2025 попереджає, що на трудові подвиги знаку сьогодні розраховувати не варто. Можливо, буде краще, якщо Козерогі приділять більше часу родині та дому.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв на 22 липня 2025 рекомендує знаку тримати свою лінію та переконливо казати стороннім людям, що їм не варто вказувати, як йому треба жити.

Риби

Гороскоп для Риб на 22 липня 2025 радить знаку у випадку необхідності звертатис за порадою до старших родичів. Їхнє доброзичливе ставлення та життєві досвід стануть знаку у нагоді.

Матеріал «Овни отримають вигідну пропозицію, Тельці — бонус, а Рибам доведеться скоротити витрати: фінансовий гороскоп на тиждень 21 — 27 липня» читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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