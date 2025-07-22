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Не можуть знайти документів: відомий актор назвав розмір своєї пенсії і пояснив, чому отримує так мало
Багато хто з відомих артистів та людей, які працювали у шоу-бізнесі, не соромилися розповідати журналістам про те, що отримують не надто високі пенсії. Хіба що продюсер Ігор Кондратюк стверджував, що його пенсія «досить пристойна».
На цьому тлі не виділяється й 65-річний актор Віктор Андрієнко, який грав Шпикуляка у популярному в 90-ті роки «Шоу довгоносиків» — він зізнався, що отримує невелику пенсію. Про це Адрієнко розповів в інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну.
Відомо, що у 2019 році Андрієнко став заслуженим артистом України. За це, зазначає він, до пенсії йому «впало 100 гривень». А ось народним він ставати не захотів, принаймні поки.
«Я відмовився… Ви знаєте, скільки багато людей по Україні, цих акторів, котрим вже і 70 років, і які в черзі стоять, розумієш?» — сказав актор та додав, що йому пропонували отримати звання за 6 місяців після того, як він став заслуженим. Але це було, зазначив Андрієнко, не зовсім правильно.
«У нас є така співачка, Таїсія Повалій, вона заслужена, а за тиждень стала народною. А я вважав, що ні. От там написано шість років, то через шість років я буду народним. От і все, давайте так, по-чесному», — сказав артист.
Нині ж він отримує пенсію, але її розмір не такий, яким би міг б бути. Причина — не чиїсь недобрі наміри, а проблеми з документами.
«Я ж працюю з 17 років. І от якось там у них вказано: мінімалка, плюс починають накидувати, за звання соточку, плюс за це все. Але у мене проблема виникла, вони не можуть знайти документи. Я був коли директором студії („Автор“), ми багато заробляли і багато платили податків», — пояснив актор та додав: «А вони загубили ці документи. І тому я не можу… Ми працювали, це був 95-й рік, коли тільки-тільки почались ідентифікаційні коди, податкові. І це вважається дуже важливим, якщо ти тоді (сплачував податки. — Авт.), то зовсім інша тоді у тебе пенсія. Але вони не можуть знайти документи ці».
Відповідаючи на уточнююче запитання Слави Дьоміна, актор сказав, що отримує до 4 тисяч гривень максимум.
Пенсія — не єдиний дохід актора. Адже Віктор Андрієнко продовжує займатися творчістю, був режисером у створенні аудіоказки для діток. Але говорити про цифри Андрієнко не хоче.
«Неважливо: багато чи небагато. Для вас це небагато, а людині — для неї, дай Бог, щоб оцю пенсію, вона не знає, куди розкидати по цих всіх комуналках», — пояснив актор.
Нагадаємо, раніше про розмір своїх пенсійних виплат розповіла зірка українського телебачення Тетяна Цимбал, відома багатьом українцям як колишня ведуча «УТ», «Першого національного», «Нового» та «СТБ».
Фото з Вікіпедії549
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