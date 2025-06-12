Звикли жити на «широку ногу»: легенда українського ТБ розповіла про свою пенсію

Завдяки публікаціям в ЗМІ українці дізналися, що у колишнього ведучого Ігоря Кондратюка пенсія вдвічі більша, ніж у співака Іво Бобула, а Павло Зібров отримує від держави більші виплати, ніж Алла Кудлай.



Не приховувати від шанувальників розмір своїх виплат вирішила і зірка українського телебачення Тетяна Цимбал, відома багатьом українцям як колишня ведуча «УТ», «Першого національного», «Нового» та «СТБ», пише obozrevatel.com.

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Зокрема, Цимбал зізнається, що завжди більше давала, ніж отримувала, і навіть нині намагається не бути тягарем для близьких: «Я звикла допомагати, а не отримувати підтримку. Звісно, діти намагаються якось підставити плече: подарунки, щось ще. Але я таким не спекулюю, бо зараз усім важко».

Порівнюючи себе з іншими пенсіонерами, ведуча згадує історію жінки з 40-річним трудовим стажем, яка ледве зводить кінці з кінцями.

Розмір своєї пенсії Тетяна Цимбал не називає, але вважає, що вона «непогана», хоч і не зовсім достатня для безтурботного життя: «У мене непогана пенсія, але я свідомо не хочу називати її розмір, бо все одно вважаю, що і на такі гроші прожити не дуже просто».

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З віком, зізнається телеведуча, змінився і стиль фінансового мислення. Якщо раніше витрати були спонтанними, зараз вона ретельніше планує бюджет. Вчиняє раціональніше, ніж раніше, коли жила «на широку ногу».

Попри фінансову обачність, зірка з любов’ю говорить про своє теперішнє житло, речі з історією та події, які наповнюють життя сенсом: «Я живу в прекрасному місці, в мене чудова квартира з дорогими для мене речами». В згадує, як, вже вийшовши на заслужений відпочинок, ще довго продовжувала працювати: «Мені здається, що перебрала лише трішечки. Але багато працювала ще потім. Навіть коли якось була в пенсійному фонді, вже не згадаю, з якого приводу, то виявилося, що маю 16 неврахованих років».

Попри статус пенсіонерки, Тетяна Василівна майже не користується передбаченими пільгами, хоча радіє, що такі можливості існують, і вважає це ознакою цивілізованого суспільства.

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«В мене подруги дуже непосидючі, знаю, що є дні, безплатні для пенсіонерів у музеї, спеціальна програма в театрах київських. Це дуже класно, таким має бути громадянське суспільство. Є такий вислів, що зрілість держави визначається ставленням до дітей і людей поважного віку. І це дуже правильно», — підсумувала вона.

Раніше в Мінсоцполітики пояснили пенсіонерам, чому не варто накопичувати гроші на картці, не користуючись нею тривалий час. Адже виплати можуть «заморозити», якщо жодних рухів на карці не фіксувалося протягом шести місяців. Гроші, звичайно, нікуди з неї не зникнуть, але скористатися ними можна буде лише після того, як з'ясуються всі обставини.

Фото Pixabay

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