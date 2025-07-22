Бензин по 70 та автогаз по 40 гривень: експерт розповів про небезпеку на ринку пального

Введений проти рф 18-й пакет санкцій та заява президента США Дональда Трампа про введення санкцій проти найбільших покупців російської нафти можуть призвести до зростання цін на пальне на українському ринку. Так, мова може йти про майже 10 гривень зростання на літрі бензину та дизельного пального, і про 5 гривень — на літрі автогазу.

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Такий прогноз УНІАН дав експерт ринку пального, засновник групи компаній Prime Дмитро Леушкін. Щоправда, трапиться це при збігу низки чинників, серед яких — запровадження санкцій проти покупців російської нафти, небажання виробників нафти нарощувати її видобуток та зростання курсу долара.

За словами експерта, відразу замістити на світовому ринку російську нафту неможливо з огляду на те, що Саудівська Аравія, яка могла б потенційно швидко збільшити видобуток нафти, вже задіяла додаткові свердловини. Іншому великому постачальнику «чорного золота» — США — для істотного збільшення видобутку нафти потрібен рік.

Наслідком цього стане виникнення дефіциту нафти на світовому ринку після виходу з нього російського «чорного золота». Якщо додати інші чинники, ціна бареля може підскочити до 90 доларів.

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«Досить однієї новини, що на ринку не вистачає нафти, щоб ціна тимчасово злетіла під 90 доларів. Плюс ще урагани й, відповідно, тимчасове припинення видобутку нафти в Мексиканській затоці… Цього достатньо, щоб восени збереглися високі ціни на нафту», — наголошує Дмитро Леушкін.

На додачу до цих чинників експерт називає невідомість із курсом долара в Україні до кінця року, а також заплановане на 1 січня 2026-го зростання акцизу на пальне.

На сьогодні, за даними порталу Мінфін, вартість бензину марки А-95 становить 59 грн, при зростанні ж на 10 грн, за прогнозом експерта, ціна може виявитися 69 грн за літр, а на дизельне паливо — 66 грн (зараз 56 грн). Для автогазу за її збільшення на 5 грн ціна може становити 39,5 грн (зараз 34,4).

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У липні ціни на пальне в Україні продовжують залишатися стабільними — з 58,9 грн за літр А-95 з 1 липня зросли до 59 грн до 21 липня, а також на 15 копійок — до 56 грн, подорожчало дизпальне, а ось автогаз навіть подешевшав на 10 копійок — до 34,4 грн

Як повідомляли раніше «ФАКТИ», в Антимонопольному комітеті України не горять особливим бажанням займатися ринком пального країни.

Фото Pixabay

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