- 18.07 22:28 Золоте правило вибору головного убору: секрет голлівудських зірок вам сподобається
- 18.07 22:00 Дуже смачний салат: особливо сподобається тим, хто хоче бути струнким
- 18.07 21:31 Серйозний претендент: Джастін Бібер йде на новий рекорд
- 18.07 21:02 Кавунова дієта: чи допомагає вона схуднути та вивести токсини
- 18.07 20:44 «Для закваски помідорів використовую чорнобривці, які мають дивовижну властивість», — кулінарка Оксана Вознюк
- 18.07 20:33 Був декілька разів поранений, але кожного разу повертався до побратимів: на війні загинув 21-річний захисник з Полтавщини
- 18.07 20:06 Штрудель з яблуками та грушею: навіть не дієті можна собі дозволити такий смаколик
- 18.07 19:56 Рибам — «Туз Кубків», Скорпіонам — «Вісімка Пентаклів», а Терезам — «Королева Мечів»: Таро-прогноз і поради карт на 19 липня
- 18.07 19:40 Це все гра в довгу: експерт пояснив, що означають заяви та кроки Дональда Трампа щодо України
- 18.07 19:24 Гаррі вирішив підти «шляхом принцеси Діани»: що задумав Сассекс
- 18.07 19:13 Може вирішив зімітувати: військовий експерт про відсутність атак на Київ через візит Келлога
- 18.07 18:49 Мов удар чемпіона: популярний співак разом з Олександром Усиком випустив нову композицію
Удар по російському гаманцю: в ЄС затвердили 18-й пакет санкцій проти кремля
Після того, як президент США Дональд Трамп озвучив свої вимоги до путіна щодо припинення війни проти України, Європейський Союз офіційно затвердив 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Це рішення 18 липня ухвалили посли країн-членів ЄС на засіданні Комітету постійних представників, а згодом його формально затвердила Рада ЄС із загальних питань. Про це повідомила в соцмережі голова європейської дипломатії Кая Каллас.
За словами Каї Каллас, це один із найпотужніших санкційних пакетів, спрямований на скорочення військового бюджету кремля та ускладнення обходу попередніх обмежень.
«Ми ще більше обрізаємо бюджет Кремля на війну, включивши в список 105 суден і тих, хто їм сприяє. Також обмежуємо доступ російських банків до фінансування», — заявила Кая Каллас.
За інформацією видання DW, основні пункти обмежень стосуються 105 суден «тіньового флоту» рф, які використовуються для нелегального експорту російської нафти. Також запроваджено зниження цінової стелі на нафту: новий ліміт — 47,6 долара за барель, що має обмежити доходи росії від енергоносіїв. Крім цього ЄС заборонив використання трубопроводів «Північний потік» і ввів обмеження для російських банків — зокрема, діє заборона на доступ до фінансування та транзакцій через SWIFT для ще 22 установ.
Запроваджені санкції проти китайських банків, які допомагають росії обходити обмеження, а також заблокований експорт технологій, що використовуються у виробництві дронів. Вперше санкції ЄС торкнулися об’єктів за межами рф. А саме запроваджені обмеження проти нафтопереробного заводу «Роснефті» в Індії. Крім цього будуть задіяні санкції проти осіб, причетних до індоктринації українських дітей на окупованих територіях.
Як відомо, прийняття пакета кілька тижнів блокували Словаччина та Мальта, які вимагали гарантій щодо енергетичних поставок. Після досягнення компромісу обидві країни зняли вето, що дозволило ухвалити рішення.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що експерти сумніваються у дієвості погроз Трампа путіну.129
Читайте нас у Facebook
Ракам знадобиться дружня порада, а Стрільцям настав час зайнятися своїм здоров'ям: гороскоп на 18−19 липня