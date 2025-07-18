Удар по російському гаманцю: в ЄС затвердили 18-й пакет санкцій проти кремля

Після того, як президент США Дональд Трамп озвучив свої вимоги до путіна щодо припинення війни проти України, Європейський Союз офіційно затвердив 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Це рішення 18 липня ухвалили посли країн-членів ЄС на засіданні Комітету постійних представників, а згодом його формально затвердила Рада ЄС із загальних питань. Про це повідомила в соцмережі голова європейської дипломатії Кая Каллас.

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За словами Каї Каллас, це один із найпотужніших санкційних пакетів, спрямований на скорочення військового бюджету кремля та ускладнення обходу попередніх обмежень.

«Ми ще більше обрізаємо бюджет Кремля на війну, включивши в список 105 суден і тих, хто їм сприяє. Також обмежуємо доступ російських банків до фінансування», — заявила Кая Каллас.

За інформацією видання DW, основні пункти обмежень стосуються 105 суден «тіньового флоту» рф, які використовуються для нелегального експорту російської нафти. Також запроваджено зниження цінової стелі на нафту: новий ліміт — 47,6 долара за барель, що має обмежити доходи росії від енергоносіїв. Крім цього ЄС заборонив використання трубопроводів «Північний потік» і ввів обмеження для російських банків — зокрема, діє заборона на доступ до фінансування та транзакцій через SWIFT для ще 22 установ.

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Запроваджені санкції проти китайських банків, які допомагають росії обходити обмеження, а також заблокований експорт технологій, що використовуються у виробництві дронів. Вперше санкції ЄС торкнулися об’єктів за межами рф. А саме запроваджені обмеження проти нафтопереробного заводу «Роснефті» в Індії. Крім цього будуть задіяні санкції проти осіб, причетних до індоктринації українських дітей на окупованих територіях.

Як відомо, прийняття пакета кілька тижнів блокували Словаччина та Мальта, які вимагали гарантій щодо енергетичних поставок. Після досягнення компромісу обидві країни зняли вето, що дозволило ухвалити рішення.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що експерти сумніваються у дієвості погроз Трампа путіну.

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