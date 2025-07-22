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Історичне фото: Ірина Білик заінтригувала мережу
Популярна співачка Ірина Білик, яка зробила нову версію хіта, заінтригувала своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Білик виклала світлину та запропонувала вгадати з ким вона і який це рік. На фото Ірина, ще на початку своєї карʼєри, сидить поруч з хлопцем.
«Вгадайте, хто це зі мною на фото? — зробила підпис артистка. - І взагалі, який це рік?«
Підписники жваво почали обговорювати персону та ділитися спогадами про те, як були на перших виступах Ірини Білик. Щодо року, то всі погодилися, що це — середина девʼяностих. А от серед варіантів відповіді на те, хто поруч з Білик — Віктор Павлік, Олександр Ткаченко, Тарас Чубай та, навіть, Ігор Корнелюк.
«Кінець 1995 — початок 1996», — припустили у коментарях.
«Історичне фото, — написали у відповідь. — Старт людини-легенди з піснями нашої молодості. Дякую, Ірино, за чудові пісні, які навіюють смак і запах молодості, фото таке природнє і щире, клас…»
«Ірчик, привіт! - обізвався шоумен Андрій Джеджула. — Я памʼятаю твій перший концерт, який я побачив! Червоний корпус університету, я студент, і ти виступаєш перед виступом Клінтона».
«От саме на таку тебе втікла з дому на концерт, приспавши малечу в ліжечку, — згадали минуле. — „Ти мій“… з яким надривом».
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