Популярна співачка Ірина Білик, яка прокоментувала своє заміжжя, вразила новим звучанням свого давнього хіта. Артистка переспівала популярну пісню «Так просто», яка народилася тридцять років тому. На своїй сторінці у соціальній мережі Ірина розповіла, що тішиться з того, як її композиції, написані досить давно, залишаються актуальними.

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«Мені дуже приємно, що пісні, які я писала багато років тому, сьогодні є такими ж модними, сучасними й актуальними, — поділилася Ірина. — Дякую всім моїм прихильникам за любов протягом цих 30 років. А саме стільки пройшло з того часу, як я випустила пісню „Так просто“ і поїхала в тур з однойменною назвою. Я вас всіх дуже люблю».

Шанувальники відреагували на нову роботу Білик, поділилися, що чекають нових релізів, але були й ті, хто вважає стару версію кращою.

«Класна версія! - поділилися враженням. — Також дуже чекаємо на реліз нових версій „Я розкажу“, „Дай руку мені“ тощо. В 12 років почула по радіо „Ти мій“, і з тих пір моє серце назавжди Ваше, Ірино».

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«Російська авіація палає — Білик красиво в навушниках грає», — відреагували на останні новини дописувачі.

«Оригінал краще», — зазначили у мережі.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що відомий продюсер виклав рідкісне фото з Іриною Білик.

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