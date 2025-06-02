41.19 / 41.75 46.99 / 47.71
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Російська авіація палає — Білик грає: мережа відреагувала на нову версію хіта співачки (відео)

17:54 2 червня 2025
Ірина Білик

Популярна співачка Ірина Білик, яка прокоментувала своє заміжжя, вразила новим звучанням свого давнього хіта. Артистка переспівала популярну пісню «Так просто», яка народилася тридцять років тому. На своїй сторінці у соціальній мережі Ірина розповіла, що тішиться з того, як її композиції, написані досить давно, залишаються актуальними.

«Мені дуже приємно, що пісні, які я писала багато років тому, сьогодні є такими ж модними, сучасними й актуальними, — поділилася Ірина. — Дякую всім моїм прихильникам за любов протягом цих 30 років. А саме стільки пройшло з того часу, як я випустила пісню „Так просто“ і поїхала в тур з однойменною назвою. Я вас всіх дуже люблю».

Шанувальники відреагували на нову роботу Білик, поділилися, що чекають нових релізів, але були й ті, хто вважає стару версію кращою.

«Класна версія! - поділилися враженням. — Також дуже чекаємо на реліз нових версій „Я розкажу“, „Дай руку мені“ тощо. В 12 років почула по радіо „Ти мій“, і з тих пір моє серце назавжди Ваше, Ірино».

РЕКЛАМА

Ірина Білик

«Російська авіація палає — Білик красиво в навушниках грає», — відреагували на останні новини дописувачі.

«Оригінал краще», — зазначили у мережі.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що відомий продюсер виклав рідкісне фото з Іриною Білик.

Читайте також: Не кожен чоловік повірить: Ірина Білик розповіла, скільки разів на рік може закохуватись

РЕКЛАМА

115

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Бред Пітт і Дженніфер Еністон, фото Getty Images

«Досі дуже її люблю»: Бред Пітт запропонував Дженніфер Еністон переїхати в його будинок

Гороскоп на червень 2025 року від мольфара Макса Гордєєва

Гороскоп від мольфара на червень: Ракам — емоційне оновлення, Рибам — сімейний затишок, а Дівам — професійне зростання

Таро-прогноз на 2 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Терезам — «Король Жезлів» та лідерство, Стрільцям — «Туз Пентаклей» та цікава пропозиція: Таро-прогноз на 2 червня

Знаки зодіаку, яким пощастить на початку літа

Несподівані можливості та шанс змінити життя: успіх чекає п'ять знаків зодіаку на самому початку літа-2025

Наступний матеріал
Новини партнерів