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Російська авіація палає — Білик грає: мережа відреагувала на нову версію хіта співачки (відео)
Популярна співачка Ірина Білик, яка прокоментувала своє заміжжя, вразила новим звучанням свого давнього хіта. Артистка переспівала популярну пісню «Так просто», яка народилася тридцять років тому. На своїй сторінці у соціальній мережі Ірина розповіла, що тішиться з того, як її композиції, написані досить давно, залишаються актуальними.
«Мені дуже приємно, що пісні, які я писала багато років тому, сьогодні є такими ж модними, сучасними й актуальними, — поділилася Ірина. — Дякую всім моїм прихильникам за любов протягом цих 30 років. А саме стільки пройшло з того часу, як я випустила пісню „Так просто“ і поїхала в тур з однойменною назвою. Я вас всіх дуже люблю».
Шанувальники відреагували на нову роботу Білик, поділилися, що чекають нових релізів, але були й ті, хто вважає стару версію кращою.
«Класна версія! - поділилися враженням. — Також дуже чекаємо на реліз нових версій „Я розкажу“, „Дай руку мені“ тощо. В 12 років почула по радіо „Ти мій“, і з тих пір моє серце назавжди Ваше, Ірино».
«Російська авіація палає — Білик красиво в навушниках грає», — відреагували на останні новини дописувачі.
«Оригінал краще», — зазначили у мережі.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що відомий продюсер виклав рідкісне фото з Іриною Білик.
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