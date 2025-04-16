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Шоу-бізнес

Не варто: Ірина Білик відверто про нове заміжжя

16:55 16 квітня 2025
Ірина Білик

Відома співачка Ірина Білик, яка нещодавно змушена була перенести свої концерти, звернулася до мережі. На сторінці у соціальному додатку вона відверто поставила питання своїм підписникам на тему особистого життя. Артистка запитала, чи нормально це — не хотіти знову виходити заміж. Нагадаємо, чоловіками Ірини Білик у різні часи були: Юрій Нікітін, Андрій Оверчук, Дмитро Коляденко, Дмитро Дікусар, Аслан Гюлюглан огли Ахмадов.

«Якщо я більше не хочу виходити заміж, це погано чи добре?» — звернулася до мережі Ірина.

Підписники жваво почали обговорювати питання, навіть підключився і колишній чоловік співачки Дмитро Коляденко.

«Хвала Богу!» — написав він.

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«Це не добре і не погано, — прокоментували підписники. — Це — чесно. Якщо серце так відчуває, значить саме так і треба».

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«Головне, щоб ви були закохані та творили душевні пісні», — підтримали співачку.

«Якщо вас постійно розчаровують чоловіки — то не варто», — поділилися думками.

«Це вибір! — наголосили шанувальники. — Головне, як комфортно людині! Бути щасливою — не значить бути заміжньою чи ні…»

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«Не хочу, то ще не остаточне рішення жінки, — вважають коментатори. — Коли йойкне, то і не побачите, як будете вже заміжня. Головне, щоб ви були для себе щаслива, та в оточенні чоловічої ПОВАГИ, любові та турботи. Будьте поруч з тим, хто вас надихає співати!!!»

«З віком краще самій не бути, у дітей своє життя», — додали у коментарях.

Раніше популярний гуморист зворушливо звернувся до дружини.

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