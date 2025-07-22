В НАБУ і САП закликали президента не підписувати закон, який знищує їхню незалежність

Після ухвалення Верховною Радою скандального законопроєкту щодо підпорядкування НАБУ і САП Генпрокуратурі очільники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулися до президента Володимира Зеленського. Керівники антикорупційних відомств закликали президента не підписувати законопроєкт, який підпорядковує антикорупційні органи Генеральному прокурору. Про це директор НАБУ Семен Кривонос і керівник САП Олександр Клименко заявили під час брифінгу.

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«Фактично, дві незалежні інституції були переведені у залежний режим. Ми виступаємо категорично проти цього… Ми точно хочемо бачити Україну світлою», — наголосив Кривонос.

На ситуацію вже відреагувала Європейська комісія. Її речник Гійом Мерсьє в коментарі виданню НВ заявив, що НАБУ та САП є ключовими для реформаторського курсу України, і ЄС очікує їхньої повної незалежності для ефективної боротьби з корупцією.

Представництво ЄС також нагадало, що фінансова допомога країні безпосередньо залежить від реального прогресу в судовій реформі, прозорості та демократії.

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Європейська сторона вказала, що вступ України до ЄС вимагатиме потужних антикорупційних інституцій з довірою громадян. Позиція Брюсселя є чіткою — ЄС продовжить стежити за ситуацією і підтримувати українське верховенство права.

Раніше повідомляли про те, як в мережі відреагували на спробу влади знищити антикорупційну систему України.

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