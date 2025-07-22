«Поведінка мародера, який користується ситуацією»: що пишуть в мережі про спробу влади знищити антикорупційну систему

Після хвилі обшуків у детективів НАБУ, влада через парламентський Комітет правоохоронної діяльності просуває законопроєкт № 12414. Активіст Віталій Шабунін назвав це реваншем проти здобутків Революцї гідності.

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А народний депутат Ярослав Юрчишин вважає, що законопроект фактично руйнує незалежність ключових антикорупційних органів.

Згідно з законопроєктом, Генеральний прокурор отримує повний контроль над діяльністю Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та можливість втручатися у розслідування НАБУ, включно з передачею справ до інших правоохоронних органів. Це, вважає Юрчишин, легалізує схеми блокування резонансних справ — як у випадку з розслідуванням щодо Олега Татарова.

На думку народного депутата, термінове голосування готують на 22 липня: членів комітету скликали без попередження, голову комітету відправили у відрядження, натомість оперативно призначили в.о. й проголосували суперечливі правки.

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Юрчишин також наголошує, що наслідки можуть бути критичними: фактична ліквідація незалежності НАБУ, САП і ВАКС, а також ризик призупинення євроінтеграційних процесів — особливо з огляду на реакцію країн G7, які вже запитали роз’яснення щодо обшуків.

В свою чергу журналіст і військовий Павло Казарін так прокоментував на своїй сторінці у Facebook спробу влади знищити антикорупційну систему:

«Зло — це завжди привласнення колективного блага, — пише Казарін. — Кишеньковий злодій викрадає не гаманець — він викрадає суспільну безпеку. Руйнує її, і тим скорочує спільне на користь приватного. У цьому сенсі немає різниці між ним і тим, хто сідає п’яний за кермо.

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Корупція, монополії, хабарі — це ж ніщо інше, як порушення правил чесної конкуренції. Коли за все доводиться доплачувати конкретному мені. І весь розрахунок будується на тому, що збитки — вони на всіх і потроху, а бонус — комусь конкретному й великий.

Якість держави визначається тим, скільки в ній «спільних благ». Чисті парки та безпечні вулиці. Конкурентне середовище в бізнесі та держзакупівлях. Ефективні адміністративні послуги та незалежні правоохоронні органи.

А тому будь-яке зло починається з привласнення колективного блага. Зі знищення спільного капіталу. З приватизації того, що належить усім.

Якщо сьогодні влада знищить незалежність НАБУ і САП — це сприйматиметься саме таким чином. Як спроба протиставити власну безпеку — безпеці країни. Як поведінка мародера, який користується ситуацією. Як другий фронт проти майбутнього під прикриттям першого. Як би ці люди собі це не пояснювали".

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку журналістки Зої Казанжи про те, що атака на НАБУ схожа на зачистку перед політичним реваншем.

Фото НАБУ

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