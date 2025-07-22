Представники чотирьох знаків зодіаку з нетерпінням чекають серпня, адже цей місяць принесе їм великі гроші. А чого чекати від завтрашнього дня, 23 липня, розповідає прогноз за картами Таро, який публікує slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

КОЗЕРІГ — «Король Жезлів»

На Козерогів чекає приплив сил та впевненості, здатність брати ініціативу. День підходить для важливих проєктів, але не забувайте про емоційний стан. Порада карт: Увечері буде корисним влаштувати невеликий відпочинок чи провести час із близькими.

ВОДОЛІЙ — «Четвірка Жезлів»

Для Водоліїв середа пов'язана з гармонією у стосунках, радісними подіями та спілкуванням з близькими. Легко наладите контакт, відчуєте умиротворення. Порада карт: Завтра будьте готовими до завершення дрібних справ, які відкладалися довгий час.

РИБИ — «Вежа»

Рибам варто бути готовими до несподіваних змін, що руйнують старі порядки для створення нового. Вечір принесе важливе розуміння. Порада карт: Завтра вам не варто боятись змін — вони відкриють нові горизонти.

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ОВЕН — «Сімка Пентаклів»

Овнам важливо звернути увагу на результати зусиль, навіть якщо очікування не виправдалися. Це період паузи для аналізу. Порада карт: Пам'ятайте, що завтра вашим головним союзником буде терпіння.

ТЕЛЕЦЬ — «Десятка Мечів»

Середа може стати випробуванням. Можливі неприємні ситуації, але труднощі тимчасові. Зберігайте рівновагу, не приймайте поспішних рішень. Порада карт: Завтра ввечері вам краще побути віч-на-віч із собою, щоб набратися сил.

БЛИЗНЮКИ — «Паж Пентаклів»

На Близнюків чекає несподіваний поворот, пов'язаний з фінансами. Можливий додатковий дохід, але не витрачайте кошти на дрібниці. Дійте свідомо. Порада карт: Завтра ввечері постарайтеся приділити час плануванню майбутніх кроків — це допоможе вам зміцнити впевненість у завтрашньому дні.

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РАК — «Лицар Пентаклів»

Для Раків середа — можливість вийти за межі звичного. Надмірна практичність може заважати. Дозвольте собі зайнятися чимось для задоволення. Порада карт: Прислухайтеся до своїх бажань, не орієнтуючись на думку оточуючих.

ЛЕВ — «Верховна Жриця»

Леви відчують сильний зв'язок з інтуїцією. Слухайте серце, не концентруйтесь на матеріальному. День сприяє навчанню та саморозвитку. Порада карт: Увечері на вас може чекати важлива розмова, яка прояснить ваші почуття.

ДІВА — «Дев'ятка Кубків»

Дівам пророкують насичений день, повний емоцій та яскравих вражень. Можлива несподівана радість, але зберігайте розважливість. Порада карт: Завтра вам краще діяти з розумом, щоб не прогаяти шанс на успіх.

ТЕРЕЗИ — «Десятка Пентаклів»

Для Терезів середа пов'язана з сімейними цінностями. Важлива підтримка близьких. Приділіть час теплому спілкуванню. Порада карт: Готуйтесь до того, що завтра ввечері ви відчуєте, наскільки гармонія у стосунках сповнює вас енергією.

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СКОРПІОН — «Імператриця»

Скорпіони можуть очікувати на початок нового та плідного етапу. «Імператриця» символізує достаток, творчість та зростання. Дозвольте собі мріяти. Порада карт: Пам'ятайте, що завтрашній день сприятиме спілкуванню з жінками — вони можуть вплинути на ваш настрій і рішення.

СТРІЛЕЦЬ — «Верховний Жрець» («Ієрофант»)

Для Стрільців середа пройде під знаком спокою. Відмовтеся від поспішних кроків. Зосередьтеся на навчанні чи духовних практиках. Порада карт: Увечері вам буде корисним поміркувати про майбутнє та намітити нові цілі.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, кого зі знаків зодіаку липень виведе на новий шлях.

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