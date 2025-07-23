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Спорт

Усік отримав дуже дорогий подарунок від промоутера Дюбуа (фото, відео)

16:07 23 липня 2025
Олександр Усик та Френк Уоррен

Непереможний український боксер Олександр Усик (24 перемоги, 15 з них — нокаутом), який став після перемоги в реванші над британцем Денієлом Дюбуа триразовим абсолютним чемпіоном світу, поділився загадковим фото на тлі чорного Bentley.

Ще перед боєм український олімпійський чемпіон зізнався, що легендарний промоутер Дюбуа Френк Уоррен пообіцяв подарувати йому розкішне авто у разі перемоги та, мабуть, дотримався слова.

«Френк Уоррен сказав мені, що коли я поб'ю Денієля Дюбуа, він купить мені „Бентлі“. Він казав, що коли я здобуду перемогу над Дюбуа, він зробить мені подарунок. Я подумав — добре. Кермо з правого боку — це не проблема для мене, я пристосуюся», — розповів Олександр Усик в інтерв'ю «Бі-бі-сі».

Нагадаємо, що у бою-реванші з Дюбуа Усик за 13 хвилин на рингу заробив рекордний гонорар у кар'єрі — понад 132 млн доларів.

Відеоогляд бою-реваншу Олександр Усик — Денієл Дюбуа

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик перед боєм з Джошуа купив за мільйони позашляховик.

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