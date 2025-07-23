Усік отримав дуже дорогий подарунок від промоутера Дюбуа (фото, відео)

Непереможний український боксер Олександр Усик (24 перемоги, 15 з них — нокаутом), який став після перемоги в реванші над британцем Денієлом Дюбуа триразовим абсолютним чемпіоном світу, поділився загадковим фото на тлі чорного Bentley.

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Ще перед боєм український олімпійський чемпіон зізнався, що легендарний промоутер Дюбуа Френк Уоррен пообіцяв подарувати йому розкішне авто у разі перемоги та, мабуть, дотримався слова.

«Френк Уоррен сказав мені, що коли я поб'ю Денієля Дюбуа, він купить мені „Бентлі“. Він казав, що коли я здобуду перемогу над Дюбуа, він зробить мені подарунок. Я подумав — добре. Кермо з правого боку — це не проблема для мене, я пристосуюся», — розповів Олександр Усик в інтерв'ю «Бі-бі-сі».

Нагадаємо, що у бою-реванші з Дюбуа Усик за 13 хвилин на рингу заробив рекордний гонорар у кар'єрі — понад 132 млн доларів.

Відеоогляд бою-реваншу Олександр Усик — Денієл Дюбуа

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик перед боєм з Джошуа купив за мільйони позашляховик.

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Фото X Queensberry Promotions

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